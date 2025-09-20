Falta menos de un año para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Para este torneo, algunos ya se animan a dar candidatos y este es el caso de Emiliano Díaz, reconocido por ser ayudante de campo de su padre Ramón Díaz. Su preferencia está del lado de la Selección de Brasil, ya que quiere ver a Neymar levantando la Copa del Mundo.

Emiliano y Ramón Díaz, quienes supieron dirigir a André Carrillo en Corinthians y hasta lograron el título del Campeonato Paulista en 2025, están sin trabajo tras su último paso por Olimpia de Paraguay. La intención de Emiliano Díaz es de lanzarse como entrenador y estuvo cerca de hacerlo en Santos, precisamente, equipo de Neymar.

En una entrevista con UOL Esporte, Emiliano Díaz reveló que estuvo cerca de ser director técnico de Santos en Brasil. Primero, conoció a Neymar en la fiesta de cumpleaños de Memphis Depay, jugador de Corinthians, en febrero de este año. Cuando el ‘Peixe’ se quedó sin entrenador por la salida de Pedro Caixinha, sonó para reemplazarlo.

Según contó Emiliano Díaz tuvo una charla con Neymar de 4 horas. “Tuve la oportunidad de ir solo a Santos cuando salí del Corinthians. Éramos amigos, pero no se pudo por diferentes razones […] Hablé con él, me recibió muy cálidamente, nos reunimos y me trató muy bien. Es increíblemente humilde. Me recibió en su casa porque existía la posibilidad de que fuera allí y quería hablar conmigo. Pasamos cuatro horas hablando de fútbol y de la vida. Fue un honor“, detalló.

Neymar, figura y capitán de Santos (Getty Images).

Las negociaciones entre Emiliano Díaz y Santos no prosperaron. En tal caso, igual, lo volvieron a buscar junto a su padre Ramón en agosto pasado, pero las operaciones tampoco prosperaron. Por eso, ambos entrenadores argentinos siguen sin trabajo.

Emiliano Díaz quiere a Neymar y a Brasil campeón del mundo en 2026

Su buenas palabras para con Neymar también se transformaron en un deseo que tiene Emiliano Díaz. Según contó, quiere ver al ex Barcelona, PSG y Al Hilal como campeón del mundo en la edición 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

“Creo que mi deseo es que gane Brasil. Como Messi ganó merecidamente, me encantaría ver ganar a Neymar, por lo que ha logrado en su carrera, por quién es como persona. Es el último que nos queda de Sudamérica, los grandes, que no lo lograron. En el último Mundial, todos queríamos que ganara Messi”, aseguró.

Y agregó: “Nos guste o no, somos sudamericanos. Hay rivalidad. Pero como Messi ganó, también sería bueno que Neymar pudiera cerrar este ciclo de su carrera con el Mundial“.

Neymar y Messi, cuando compartieron plantel en PSG (Getty Images).

Las declaraciones de Emiliano Díaz coinciden con un momento particular de Neymar con la Selección de Brasil. Es que el entrenador Carlo Ancelotti aún no lo ha convocado y hay dudas sobre si estará en el Mundial 2026.

Las selecciones de Conmebol clasificadas al Mundial 2026

El Mundial 2026 ya tiene a las primeras seis selecciones de Conmebol clasificadas: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay ya tienen su lugar asegurado. En tanto, por ubicarse en el séptimo lugar, Bolivia se clasificó al repechaje intercontinental.

