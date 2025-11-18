La Selección de Brasil igualó 1-1 ante Túnez en un partido amistoso internacional este martes 18 de noviembre en el estadio Pierre-Mauroy de Lille, Francia. Los goles fueron obra de Hazem Mastouri y Estevao, de penal. En tanto, Lucas Paquetá tuvo el gol del triunfo, pero falló su penal. Actuación poco vistosa de la ‘Verdeamarela’.

Ambos combinados nacionales tuvieron una buena prueba para medirse y probar futbolistas de cara al Mundial 2026 en Norteamérica. Túnez sacó más cosas positivas que Brasil, sobre todo por la intensidad que puso en el duelo, algunas individualidades destacadas como Hannibal Mejbri y Ali Abdi. ¿De Brasil? Destellos importantes de Estevao y poco más.

Túnez sorprendió en los primeros minutos, con algunas aproximaciones de peligro para el arco de Bento. Finalmente, un error de Wesley derivó en un contraataque bien comandado por Ali Abdi, quien habilitó a Hazem Mastouri para quedar mano a mano con el arquero brasileño. Definición cruzada y el 1-0 de los tunecinos en Lille.

El final del primer tiempo tendría una revisión del VAR donde hubo mano dentro del área de Dylan Bronn y llevó al árbitro a cobrar penal. Estevao tomó la responsabilidad y no falló para llevar el partido al entretiempo en empate 1-1.

El puño en alto de Estevao por su gol de penal (Getty Images).

En la segunda parte, Brasil la tuvo más, pero le costó lograr profundidad. Algunos arrebatos individuales de Estevao y Vinícius Júnior le dieron cierto peligro, pero no mucho más. Faltó ese conductor del juego que no tiene el seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti. ¿Podría ser Neymar?

La jugada más peligrosa en el complemento la tuvo Lucas Paquetá desde los 12 pasos. Tras una falta de Ferjani Sassi sobre Vítor Roque, el futbolista del West Ham tomó el balón. ¿No debió patearlo Estevao? Carlo Ancelotti mismo aprobó que Paquetá lo patee, pero su remate se fue por arriba del travesaño.

La pierna fuerte, la intensidad y el buen ataque por bandas de Túnez le generaron suma incomodidad a un Brasil poco creativo y que sin las gambetas de Estevao o de Vinícius Júnior no le hubiese llegado con peligro a su rival. Mucho por trabajar para ‘Carletto’ para mejorar a este equipo, más allá de que en esta fecha FIFA se confirmó que Estevao será titular en el Mundial 2026.

Resumen y goles de Brasil 1-1 Túnez

¿A qué hora jugaron Brasil vs. Túnez?

Brasil vs. Túnez se jugó este martes 18 de noviembre en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, última del año 2025. El horario de inicio del encuentro fue desde las 14:45 horas de Perú, Ecuador y Colombia.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo estuvo programado para las 16:45 horas. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (hora del Este), inició a las 15:45 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) fue a las 11:45 horas. Y en México, comenzó a las 13:45 horas.

¿Qué canal transmitió en vivo Brasil vs. Túnez?

Brasil vs. Túnez, partido amistoso de la fecha FIFA de noviembre, tuvo transmisión en vivo de Globo, Globoplay, SporTV, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play. En tanto, para Sudamérica se pudo ver en exclusivo por Disney+ Premium, lo mismo en México, aunque también estuvo para TV por ESPN2.