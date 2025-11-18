Es tendencia:
Amistoso FIFA

Con un gol de Estevao y un penal fallado por Paquetá, Brasil igualó 1-1 frente a Túnez: goles y resumen

Brasil y Túnez igualaron en Francia. Floja actuación del seleccionado de Carlo Ancelotti, aunque destacó Estevao.

Por Hugo Avalos

Estevao y Ali Abdi, las figuras de Brasil y Túnez en el amistoso.
© Getty ImagesEstevao y Ali Abdi, las figuras de Brasil y Túnez en el amistoso.

La Selección de Brasil igualó 1-1 ante Túnez en un partido amistoso internacional este martes 18 de noviembre en el estadio Pierre-Mauroy de Lille, Francia. Los goles fueron obra de Hazem Mastouri y Estevao, de penal. En tanto, Lucas Paquetá tuvo el gol del triunfo, pero falló su penal. Actuación poco vistosa de la ‘Verdeamarela’.

Ambos combinados nacionales tuvieron una buena prueba para medirse y probar futbolistas de cara al Mundial 2026 en Norteamérica. Túnez sacó más cosas positivas que Brasil, sobre todo por la intensidad que puso en el duelo, algunas individualidades destacadas como Hannibal Mejbri y Ali Abdi. ¿De Brasil? Destellos importantes de Estevao y poco más.

Túnez sorprendió en los primeros minutos, con algunas aproximaciones de peligro para el arco de Bento. Finalmente, un error de Wesley derivó en un contraataque bien comandado por Ali Abdi, quien habilitó a Hazem Mastouri para quedar mano a mano con el arquero brasileño. Definición cruzada y el 1-0 de los tunecinos en Lille.

El final del primer tiempo tendría una revisión del VAR donde hubo mano dentro del área de Dylan Bronn y llevó al árbitro a cobrar penal. Estevao tomó la responsabilidad y no falló para llevar el partido al entretiempo en empate 1-1.

El puño en alto de Estevao por su gol de penal (Getty Images).

El puño en alto de Estevao por su gol de penal (Getty Images).

En la segunda parte, Brasil la tuvo más, pero le costó lograr profundidad. Algunos arrebatos individuales de Estevao y Vinícius Júnior le dieron cierto peligro, pero no mucho más. Faltó ese conductor del juego que no tiene el seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti. ¿Podría ser Neymar?

La jugada más peligrosa en el complemento la tuvo Lucas Paquetá desde los 12 pasos. Tras una falta de Ferjani Sassi sobre Vítor Roque, el futbolista del West Ham tomó el balón. ¿No debió patearlo Estevao? Carlo Ancelotti mismo aprobó que Paquetá lo patee, pero su remate se fue por arriba del travesaño.

La pierna fuerte, la intensidad y el buen ataque por bandas de Túnez le generaron suma incomodidad a un Brasil poco creativo y que sin las gambetas de Estevao o de Vinícius Júnior no le hubiese llegado con peligro a su rival. Mucho por trabajar para ‘Carletto’ para mejorar a este equipo, más allá de que en esta fecha FIFA se confirmó que Estevao será titular en el Mundial 2026.

Resumen y goles de Brasil 1-1 Túnez

¿A qué hora jugaron Brasil vs. Túnez?

Brasil vs. Túnez se jugó este martes 18 de noviembre en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, última del año 2025. El horario de inicio del encuentro fue desde las 14:45 horas de Perú, Ecuador y Colombia.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo estuvo programado para las 16:45 horas. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (hora del Este), inició a las 15:45 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) fue a las 11:45 horas. Y en México, comenzó a las 13:45 horas.

¿Qué canal transmitió en vivo Brasil vs. Túnez?

Brasil vs. Túnez, partido amistoso de la fecha FIFA de noviembre, tuvo transmisión en vivo de Globo, Globoplay, SporTV, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play. En tanto, para Sudamérica se pudo ver en exclusivo por Disney+ Premium, lo mismo en México, aunque también estuvo para TV por ESPN2.

44' ST: ¡Brasil pedía un tercer penal!

Jugada individual de Estevao, quien cayó al área tras una doble marca. No logró convencer al árbitro y todo terminó en un saque de portería para Túnez.

¡Final del partido!

Se terminó el amistoso: Brasil no pudo romper el empate y todo terminó 1-1. Festeja Túnez este buen resultado en Lille.

50' ST: ¡Estevao al palo!

La última jugada la tuvo Brasil: remate cruzado de Estevao que roza el palo y se fue afuera.

49' ST: ¡Lo tuvo Gharbi!

Remate desde fuera del área de Ismaël Gharbi. Se fue muy cruzado y directamente afuera.

48' ST: Partido detenido por atención médica

Yassine Meriah debió ser atendido por una aparente lesión muscular. Últimos minutos del partido.

42' ST: Cambio en Túnez

Se retira del campo Hannibal Mejbri para que entre al partido Firas Chaouat.

41' ST: Vinícius falla

Jugada individual de Vinícius Júnior, que termina con un remate elevado y desviado.

Así fue el penal errado de Lucas Paquetá para Brasil

Lucas Paquetá la quiso colocar arriba, pero su remate se fue demasiado arriba y se fue a la tribuna. Brasil desperdició la gran chance del 2-1.

34' ST: Doble cambio en Túnez

Se fueron del campo Ali Abdi y Elias Saad. Ingresaron al campo Mortadha Ben Ouanes y Elias Achouri.

32' ST: ¡Lo erró Lucas Paquetá!

Lucas Paquetá falló el penal. La mandó por arriba del travesaño. Sigue 1-1 este amistoso.

31' ST: ¡Penal para Brasil!

Sassi bajó dentro del área a Vítor Roque y el árbitro cobró penal.

29' ST: ¡Casi Vinícius!

Vinícius Júnior se mandó un caño dentro del área. El balón le quedó para el remate, pero fue bloqueado. Brasil, poco a poco, empieza a dominar a base de voluntad que por juego.

Preocupación en Real Madrid y Arsenal

Más allá del partido, la fecha FIFA ya le causa problemas a Real Madrid y Arsenal por las lesiones de Éder Militao y Gabriel Magalhaes, respectivamente.

17' ST: Túnez sigue haciendo intenso el partido

Túnez ha cortado mucho el juego durante todo el partido por intensidad y pierna fuerte. Sin embargo, incomoda bastante a Brasil cuando se le anima a atacar. Hasta acá, actuación con dudas de la selección dirigida por Carlo Ancelotti.

14' ST: Cambios en Túnez y en Brasil

En Túnez, terminó el partido para el autor del gol, Hazem Mastouri. Ingresó una de las figuras, Ismaël Gharbi.

En tanto, en Brasil, se fue por lesión Éder Militao, además de Casemiro y Bruno Guimaraes. Entraron en sus respectivos lugares Fabrício Bruno, Fabinho y Lucas Paquetá.

9' ST: Cerca Elias Saad

Gran jugada individual de uno de los delanteros de Túnez. Elias Saad encaró de la izquierda al centro, pero su remate se fue afuera.

Hubo cambios en el entretiempo

Danilo y Vítor Roque ingresaron para jugar el segundo tiempo. No salieron al campo Wesley ni Matheus Cunha.

¡Comenzó el segundo tiempo!

Ya están jugando Brasil 1-1 Túnez por el segundo tiempo.

Así fue el gol de penal de Estevao para el 1-1

Buena definición de Estevao, quien fue el mejor del primer tiempo en Brasil ante Túnez.

¡Final del primer tiempo!

Túnez lo ganaba 1-0 con gol de Hazem Mastouri, pero el VAR vio una mano en el área y, de penal, Estevao empató el partido antes del final del primer tiempo. Así, Brasil se va 1-1 al entretiempo.

44' PT: ¡Gol de Brasil!

Estevao empata el partido. Buena ejecución arriba del penal. Inatajable para Aymen Dahmen.

42' PT: ¡Penal para Brasil!

En la revisión del VAR, se visualiza una mano de Dylan Bronn y el árbitro cobra el penal.

40' PT: Hay revisión de VAR por posible penal

Matheus Cunha reclamó un penal por agarrón dentro del área. El árbitro lo va a ver a la pantalla del VAR.

39' PT: buena atajada de Dahmen

Tiro libre de Rodrygo, que tuvo una buena reacción de Aymen Dahmen.

30' PT: Remate desviado de Bruno Guimaraes

Bruno Guimaraes también probó desde lejos, pero su remate se fue lejos del palo.

Así fue el gol de Túnez para el 1-0 ante Brasil

La secuencia de la jugada: Wesley no recibe un buen pase, pero su control es aún peor y así se la llevó Ali Abdi. Luego, lo encontró solo a Hazem Mastouri, quien definió cruzado para el 1-0.

27' PT: tiro desviado de Casemiro

Casemiro probó desde fuera del área y su tiro fue totalmente desviado.

23' PT: ¡Gol de Túnez!

De un fallo de Wesley, Ali Abdi encontró solo a Hazem Mastouri para el 1-0 de Túnez ante Brasil.

18' PT: Ali Abdi, el mayor peligro de Túnez

Ali Abdi está siendo muy peligroso por el sector izquierdo. Tuvo la primera jugada del partido y, luego, sus subidas complican a Wesley en la defensa brasileña.

12' PT: Cerca Estevao, de tiro libre

Remate de tiro libre de Estevao. La barrera se abrió y provocó que el balón vaya al arco. El arquero Dahmen salvó lo que podía haber sido el 1-0.

VIDEO: el himno de Brasil sonó entre silbidos

Antes del partido, hubo momentos de himnos. Por la cercanía y los inmigrantes tunecinos en Francia, hubo varios silbidos al himno de Brasil.

1' PT: Ali Abdi probó a Bento

Buena presión de Túnez y Ali Abdi probó a Bento. Sin problemas para el arquero.

¡Empezó el partido!

Ya están jugando Brasil vs. Túnez en Lille.

Carlo Ancelotti, listo para el amistoso

Carlo Ancelotti, a su llegada al Estadio Pierre-Mauroy de Lille para el amistoso entre Brasil y Túnez.

Historial de Brasil vs. Túnez

Brasil y Túnez se han enfrentado en sólo dos ocasiones en toda su historia. El primer partido data de 1973 donde Brasil ganó en Túnez por 4-1 en un amistoso. Mientras que el segundo también fue un duelo amistoso en setiembre de 2022 en el Parque de los Príncipes de París donde fue triunfo de la 'Verdeamarela' por 5-1.

Los suplentes de Brasil y Túnez

BRASIL: John, Ederson, Danilo, Alex Sandro, Fabrício Bruno, Paulo Henrique, Fabinho, Andrey Santos, Luiz Henrique, Joao Pedro, Lucas Paquetá, Richarlison, Vítor Roque, Luciano Juba.

TÚNEZ: Noureddine Farhati, Sabri Ben Hassen, Marouane Sahraoui, Mohamed Ben Ali, Mohamed Ali Ben Romdhane, Mohamed Haj Mahmoud, Firas Ben Larbi, Elias Achouri, Naïm Sliti, Ismaël Gharbi, Amor Layouni, Mortadha Ben Ouanes, Nacim Dendani, Firas Chaouat, Seifeddine Jaziri.

Alineaciones titulares para Brasil vs. Túnez

BRASIL: Bento; Wesley, Éder Militao, Marquinhos, Caio Henrique; Casemiro, Bruno Guimaraes; Estevao Willian, Matheus Cunha, Vinícius Júnior; y Rodrygo Goes. DT: Carlo Ancelotti.

TÚNEZ: Aymen Dahmen; Yassine Meriah, Montassar Talbi, Dylan Bronn; Yan Valery, Ellyes Skhiri, Ferjani Sassi, Hannibal Mejbri, Ali Abdi; Elias Saad y Hazem Mastouri. DT: Sami Trabelsi.

Brasil y Túnez se enfrentan en Lille

Brasil y Túnez se enfrentan en un amistoso internacional en Lille, Francia. Es una buena oportunidad para ambos de medir fuerzas con vistas a la Copa del Mundo del próximo año.

Carlo Ancelotti tiene otra oportunidad para seguir consolidando a la 'Verdeamarela', mientras que Sami Trabelsi busca ser protagonista ante uno de los siempre candidatos a llevarse el Mundial.

hugo avalos
Hugo Avalos
