Qué pasa si Venezuela gana, empata o pierde ante Colombia por las Eliminatorias al Mundial 2026

Las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 llegan a su final este martes 9 de setiembre y el único cupo que falta resolver es el repechaje. Todos los equipos que van de frente a la próxima Copa del Mundo ya se conoce, pero solo falta ver quién será el que pelee por llegar a esta cita deportiva mediante la repesca.

Para este último cupo solo quedan en competencia dos países, Venezuela y Bolivia son los únicos que podrían llegar a este lugar. Por ahora la ‘vinotinto’ es la que corre con la ventaja al estar por encima de los ‘verdes’ en la tabla de posiciones.

No obstante, se vienen dos duelos bastante complicados para ambos. Por un lado Venezuela enfrente a Colombia. Mientras tanto, Bolivia recibe de local a Brasil en un complicado juego. Ambos encuentros se disputarán en simultáneo desde las 18:30 horas de Perú.

¿Qué pasa si Venezuela le gana a Colombia?

El triunfo de Venezuela se celebrará a lo grande por todos los hinchas de este país. Esto debido a que sin importar que sea por 1, 2 o 3 goles, nadie los podrá bajar del sétimo puesto en la tabla de posiciones. Lo cual los clasificará automáticamente al repechaje que se desarrollará el próximo año previo al Mundial de Fútbol.

Selección de Venezuela (Foto: Getty).

En estos momentos la ‘Vinotinto’ tiene 18 puntos y un triunfo les haría sumar 21 unidades. Haciendo que Bolivia por más que golee a Brasil no lo pueda alcanzar al tener 17 unidades y máximo podrá llegar a solo 20 puntos.

¿Qué pasa si Venezuela empata ante Colombia?

Este resultado obliga a Venezuela a estar pendiente del otro partido de Brasil y Bolivia. Esto debido a que máximo sumaría 19 puntos en la tabla de posiciones y podría terminar fuera del repechaje si es que el cuadro del altiplano termina imponiéndose frente a Brasil. Quitándoles el sétimo lugar.

Colombia vs. Venezuela (Foto: Getty).

Ahora, si Bolivia no gana y obtiene un empate o una derrota, entonces todo se mantendrá como al inicio de la fecha 18. Es decir que Venezuela avanzará como sétimo al repechaje.

¿Qué pasa si Venezuela pierde ante Colombia?

El peor resultado que podría obtener Venezuela en estas Eliminatorias sería una derrota. Esto dejaría todo servido para Bolivia que pueda acceder al sétimo lugar de la tabla de posiciones. En este caso solo una victoria haría que los bolivianos puedan quedarse con el puesto de repechaje.

Selección de Colombia (Foto: Getty).

Si se da un empate en puntos, es decir Bolivia empata ante Brasil, ahí automáticamente el cuadro ‘Vinotinto’ festejará su pase al repechaje. Esto teniendo en cuenta la diferencia de goles, la cual es a favor de Venezuela con un -7 y Bolivia tiene un -19. Dejando solo una posibilidad que Colombia gane por más de 12 goles para que el cuadro ‘Verde’ sea beneficiado.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026

