Por qué no juega Erick Noriega en el Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias al Mundial 2026

El técnico Óscar Ibáñez definió el once titular de Perú vs. Paraguay y sorprendió no ver a Erick Noriega. No siendo solamente una situación de recambio generacional, sino que también por merecimiento, el volante tuvo una buena actuación, pero no fue considerado.

Y es que Erick Noriega viene teniendo partidos destacados con Gremio e incluso fue titular en el Perú vs. Uruguay (siendo el único que de verdad luchó por todo), pero tal parece que el técnico Óscar Ibáñez seguirá con los mismos de siempre.

Así pues, el volante Erick Noriega no será titular en el Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias. El mediocampista estará en la banca de suplentes, pero presumiblemente ingrese sobre el segundo tiempo en reemplazo de Tapia o Yotún.

Hay que recordar que Perú se juega solo el honor ante Paraguay, puesto que ya está eliminado del Mundial 2026. Además, el cuadro rival, que ya está clasificado, se presume que llegará con suplentes.

Noriega jugando para Perú. (Foto: Selección Peruana)

La alineación titular de Perú vs. Paraguay

Según el periodista Gustavo Peralta, el técnico Óscar Ibáñez ya definió la alineación titular de Perú ante Paraguay por la fecha 18 de las Eliminatorias: Gallese; Advíncula, Zambrano, Garcés, López; Tapia, Yotún, Peña; Grimaldo, Cabrera. Ramos.

Hay que precisar que por edad puede ser el último partido de varios jugadores de la Selección Peruana. Así pues, los más veteranos son Pedro Gallese, Carlos Zambrano, Luis Advíncula y Yoshimar Yotún.

¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay en vivo por las Eliminatorias?

Perú vs. Paraguay juegan desde las 6:30 PM de este martes 9 de septiembre. Enfrentándose en el estadio Nacional de Lima, el partido es válido por la fecha 18 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

¿En qué canal ver Perú vs. Paraguay gratis por las Eliminatorias?

El partido entre Perú vs. Paraguay se podrá ver en vivo y en directo por el canal América Televisión y también por Movistar Deportes. De igual modo, se podrá seguir gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

