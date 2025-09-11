La polémica declaración de Carlos Lampe que podría molestar a Guillermo Viscarra tras clasificación de Bolivia al repechaje

Bolivia dio el golpe en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al imponerse 1-0 sobre Brasil, resultado que le permitió asegurarse un lugar en el repechaje rumbo al Mundial 2026.

En dicho encuentro, Carlos Lampe fue el elegido para custodiar el arco, desplazando a Guillermo Viscarra, quien había sido el encargado de hacerlo por casi todo el proceso clasificatorio.

La alegría de Carlos Lampe tras clasificar al repechaje

Finalizado el último encuentro por Clasificatorias, Carlos Lampe expresó su alegría tras lograr el objetivo del repechaje junto a la Selección Boliviana. El experimentado arquero destacó la importancia de no defraudar a la afición que los apoyó durante todo el proceso clasificatorio y valoró el esfuerzo del equipo para mantenerse en la pelea.

“Se ganó una batalla importante, ha sido difícil y duro porque no dependíamos de nosotros. La verdad que se sufrió para llegar a este momento, pero hay mucha satisfacción porque lo pudimos cumplir. No le fallamos a nuestra gente, nos seguimos ilusionando y ahora solo queda prepararnos para afrontar ese repechaje”, expresó en primera instancia.

Asimismo, agregó lo siguiente: “La verdad que uno trata de aconsejar a los jóvenes, apoyarlos, alentarlos y sí me siento uno de los líderes, el más experimentado. Pero nada, somos una familia hermosa, nos da gusto venir aquí a representar a nuestro país y ahora se viene lo más hermoso”.

¿Le mandó una indirecta a Guillermo Viscarra?

Por otro lado, Carlos Lampe no ocultó su satisfacción al repasar su rendimiento reciente con la selección. Tras superar una lesión, el arquero volvió a la titularidad y sumó cuatro partidos, de los cuales ganó tres y mantuvo el arco en cero en todos ellos. Una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia Guillermo Viscarra, quien perdió el puesto bajo los tres palos.

“Cuando uno es grande no proyecta el futuro de su carrera. Obviamente que he vuelto bien de mi lesión, me siento bien, estas Eliminatorias jugué cuatro partidos creo y gané 3. No me hicieron goles acá en ningún partido, de los tres que me tocó jugar“, finalizó.

Tweet placeholder

