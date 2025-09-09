Se acabó todo: la Selección Peruana registró su peor Eliminatoria con números para el olvido

Desde 1998 que las Eliminatorias Conmebol se juegan en formato todos contra todos. Pero hasta la fecha no se habían registrado números tan deprimentes de una Selección Peruana que terminó haciendo el ridículo luego de dos campañas casi inolvidables. Los culpables son varios y habrá mucho por mejorar si se espera que la cara se pueda cambiar para la siguiente clasificatoria.

Agustín Lozano hizo un plan para sacarse a Ricardo Gareca de encima, un DT que había tenido exitosas carreras con Perú. Pero que tenía una posición diferente al actual presidente de la FPF. Esto hizo que se rompieran los palitos según pudo dar a conocer el ‘Tigre’, haciendo que terminen por separar sus caminos.

Perú 0-1 Paraguay (Foto: Selección Peruana).

Esto al final terminó siendo muy malo para ambos. La Selección Peruana no encontró ningún reemplazo a la altura. Mientras que Ricardo Gareca no ha vuelto a tener una exitosa campaña desde lo que hizo con la ‘Bicolor’.

La terrible campaña de la Selección Peruana en las Eliminatorias al Mundial 2026

Para comenzar hay que mencionar que estas han sido las Eliminatorias más fácil de la historia. De 10 equipos, solo 3 de ellos terminaron quedándose sin nada y uno de estos fue el Perú. Duro golpe que se dio por una mala gestión que no pudo ser mejorada en ningún momento.

Fueron tres los entrenadores los que estuvieron al mando de Perú. Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez. Al final cada uno disputó 6 partidos y ninguno consiguió sacar más de 5 puntos en sus etapas. Dejando una pobre suma de 12 puntos, incluso por debajo de la pésima campaña de José Guillermo del Solar para las Eliminatorias del 2010 que solo hizo 13 unidades.

Pero eso no es todo, en goles se registra números que dan miedo. En 18 partidos solo se logró anotar 6 tantos. Venezuela, Colombia, Uruguay y Bolivia fueron los únicos equipos a los que Perú les anotó, todos fueron en el estadio nacional de Lima. Siendo otro dato vital, que esta campaña no se dio ni un solo grito de gol fuera del país. Por primera vez en la historia ocurrió esto.

También se dio la menor cantidad de victoria, solo fueron dos los partidos en los que se logró sumar tres puntos. 1-0 ante Uruguay y 3-1 frente a Bolivia en Lima. Números que dejan al Perú de Chemo muy bien parado, pues logró 3 triunfos con 11 goles a favor.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026

