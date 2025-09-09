Tras el final de las Eliminatorias Sudamericanas, cuándo es el próximo partido de la Selección Peruana

La Selección Peruana culminó su participación en las Eliminatorias Sudamericanas. Tras la derrota 0-1 ante Paraguay en Lima, La Bicolor verá el Mundial 2026 por televisión, luego de una muy malas clasificatorias en donde ni siquiera convirtió goles de visitante y en Lima no pudo hacerse fuerte. Ahora, debe pensar en el futuro donde tendrá actividad rápido.

Perú terminó en el noveno lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas (sólo quedó por encima de Chile). Una actuación muy por debajo de lo esperado y que ahora pone el foco en el futuro donde se vendrán decisiones importantes. Óscar Ibáñez podría dejar el cargo y desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya evalúan quién podría dirigir.

En este sentido, de acuerdo a ciertas informaciones, Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la FPF, ya evalúa posibles perfiles para el futuro entrenador de la Selección Peruana. Si bien esto podría demandar tiempo, el combinado tendrá partidos amistosos en el corto plazo.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Peruana?

La Selección Peruana deberá jugar en la próxima fecha FIFA, la cual está programada para disputarse entre el 6 y el 14 de octubre. Para estos días, está estipulado que La Bicolor dispute un partido amistoso ante Chile, en lo que será el primero de los dos Clásicos del Pacífico hasta fin de año.

Este duelo ante Chile, que se jugaría en la ciudad de Concepción en el otro país, fue confirmado por Ferrari en las últimas horas. La gran incógnita pasará por saber si habrá otro amistoso con alguna otra selección o si sólo disputará un partido. Más novedades se conocerán en los próximos días.

Cabe recordar que para noviembre también hay otro Clásico del Pacífico. Se disputará en Rusia el día 18 en el Estadio Fisht de Sochi. En tanto, seis días antes, el 12 de noviembre, La Bicolor enfrentará a Rusia en el Gazprom Arena.

Tabla de posiciones finales de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026