Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 concluyeron y, finalmente, se confirmó la selección clasificada al repechaje. Bolivia, con su triunfo ante Brasil por 1-0, alcanzó el séptimo puesto y así jugará la repesca, mientras que Venezuela se queda con las manos vacías tras caer de local por goleada ante Colombia. Así, Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima, tendrá chances de jugar la Copa del Mundo.

La fecha 18 se disputó durante este martes 9 de septiembre con algunos resultados sorprendentes como la derrota de la Selección Argentina, como visitante, ante Ecuador. En tanto, la Selección Peruana tampoco pudo hacer pie y perdió ante Paraguay en Lima cerrando una de las peores Eliminatorias de su historia. No obstante, Chile se confirmó como la peor selección de Sudamérica tras empatar sin goles ante Uruguay.

La definición de estas clasificatorias CONMEBOL debía definir el seleccionado en el repechaje, luego de que los que aseguraron su lugar en la Copa del Mundo son Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia, Brasil y Paraguay. Bolivia y Venezuela definieron mano a mano quién pasaba a la repesca.

Pese a llegar por detrás de Venezuela, Bolivia triunfó con un penal de Miguel Terceros, tras un polémico penal cobrado vía VAR. Le ganó 1-0 a Brasil en El Alto para llegar al séptimo puesto y llegar al repechaje.

En tanto, Venezuela decepcionó. Había arrancado ganando por 1-0, pero Colombia se lo dio vuelta y terminó por propinarle una paliza. Fue 6-3 directamente para los Cafeteros, dejando sin nada a la Vinotinto en Maturín.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

# SELECCIONES PTS PJ DG PG PE PP 1 Argentina 38 18 21 12 2 4 2 Ecuador 29 18 9 8 8 2 3 Colombia 28 18 10 7 7 4 4 Uruguay 28 18 10 7 7 4 5 Brasil 28 18 7 8 4 6 6 Paraguay 28 18 4 7 7 4 7 Bolivia 20 18 -18 6 2 10 8 Venezuela 18 18 -10 4 6 8 9 Perú 12 18 -15 2 6 10 10 Chile 11 18 -18 2 5 11

