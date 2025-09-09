Es tendencia:
Guillermo Viscarra y Bolivia al repechaje: así quedó la tabla de posiciones finales de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Bolivia, con Guillermo Viscarra convocado, se metió en el repechaje mundialista gracias a su triunfo ante Brasil y la derrota de Venezuela.

Por Hugo Avalos

El festejo de Miguel Terceros por su gol en el triunfo de Bolivia ante Brasil.
© Getty ImagesEl festejo de Miguel Terceros por su gol en el triunfo de Bolivia ante Brasil.

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 concluyeron y, finalmente, se confirmó la selección clasificada al repechaje. Bolivia, con su triunfo ante Brasil por 1-0, alcanzó el séptimo puesto y así jugará la repesca, mientras que Venezuela se queda con las manos vacías tras caer de local por goleada ante Colombia. Así, Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima, tendrá chances de jugar la Copa del Mundo.

La fecha 18 se disputó durante este martes 9 de septiembre con algunos resultados sorprendentes como la derrota de la Selección Argentina, como visitante, ante Ecuador. En tanto, la Selección Peruana tampoco pudo hacer pie y perdió ante Paraguay en Lima cerrando una de las peores Eliminatorias de su historia. No obstante, Chile se confirmó como la peor selección de Sudamérica tras empatar sin goles ante Uruguay.

La definición de estas clasificatorias CONMEBOL debía definir el seleccionado en el repechaje, luego de que los que aseguraron su lugar en la Copa del Mundo son Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia, Brasil y Paraguay. Bolivia y Venezuela definieron mano a mano quién pasaba a la repesca.

Pese a llegar por detrás de Venezuela, Bolivia triunfó con un penal de Miguel Terceros, tras un polémico penal cobrado vía VAR. Le ganó 1-0 a Brasil en El Alto para llegar al séptimo puesto y llegar al repechaje.

En tanto, Venezuela decepcionó. Había arrancado ganando por 1-0, pero Colombia se lo dio vuelta y terminó por propinarle una paliza. Fue 6-3 directamente para los Cafeteros, dejando sin nada a la Vinotinto en Maturín.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

#SELECCIONESPTSPJDGPGPEPP
1
Argentina
Argentina		3818211224
2
Ecuador
Ecuador		29189882
3
Colombia
Colombia		281810774
4
Uruguay
Uruguay		281810774
5
Brasil
Brasil		28187846
6
Paraguay
Paraguay		28184774
7
Bolivia
Bolivia		2018-186210
8
Venezuela
Venezuela		1818-10468
9
Perú
Perú		1218-152610
10
Chile
Chile		1118-182511
hugo avalos
Hugo Avalos
