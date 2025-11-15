EN VIVO España 2-0 Georgia GRATIS por las Eliminatorias 2026: TRANSMISIÓN vía ESPN, Disney+, RTVE, Fútbol Libre TV, Pelota Libre y Roja Directa

El enfrentamiento por las Eliminatorias de la UEFA entre España y Georgia es crucial para las ambiciones de la selección española. El equipo de Luis de la Fuente viaja a Tiflis con la urgente necesidad de sumar tres puntos para afianzar su liderato en el Grupo A. Tras un buen comienzo en la fase de clasificación, el principal reto para La Roja será superar el ambiente hostil del Estadio Boris Paichadze y la previsible disciplina táctica de Georgia.
Así llegan España y Georgia para el partido
Se espera que España mantenga el dominio de la posesión, buscando desmantelar una defensa local que se cerrará. Por ello, la precisión en el último tercio de cancha y la capacidad de desborde por las bandas serán vitales para abrir el marcador y encaminar la clasificación al Mundial de 2026. La clave residirá en imponer su calidad técnica, mover el balón con fluidez y ser contundente en el ataque. Georgia, por su parte, confía en su fortaleza como local y en su principal figura para intentar dar la sorpresa.
La ofensiva georgiana se centrará en Khvicha Kvaratskhelia, el talentoso extremo del Paris Saint Germain, cuya velocidad y habilidad en el uno contra uno representan la mayor amenaza para la zaga española. Pese a ser considerados el equipo inferior, los georgianos buscarán aprovechar cualquier error de España y explotar el contraataque rápido. Históricamente, han sido un rival incómodo en casa, por lo que su planteamiento será altamente físico y estará enfocado en romper el ritmo de juego español, buscando mantener el empate el mayor tiempo posible para desesperar al favorito.
España vs. Georgia con pronóstico cerrado
En las probables alineaciones, España presentaría una mezcla de experiencia y juventud. Rodri sería el motor en el mediocampo, mientras que la generación de peligro recaería en jugadores como Nico Williams o Dani Olmo, encargados de asistir al delantero centro. La concentración defensiva para neutralizar a Kvaratskhelia será tan importante como el ataque. La victoria estará al alcance de España si logra imponer su juego. No obstante, si Georgia consigue convertir el partido en una lucha física y sin ritmo, la sorpresa podría materializarse.
¿Qué canales transmitirán EN VIVO el España vs. Georgia?
Los canales que transmiten el partido entre España y Georgia varían según la región: en España, la transmisión en vivo estará a cargo de TVE La 1 HD y su plataforma de streaming RTVE Play, además de Movistar Plus. Para la mayor parte de Latinoamérica, incluyendo países como Perú, Colombia, Argentina y Chile, el encuentro se podrá ver por ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium. En México, la señal disponible es SKY Sports y SKY Plus.
¿A qué hora se juega el España vs. Georgia EN VIVO?
El encuentro por las Eliminatorias de la UEFA se disputará hoy, sábado 15 de noviembre, comenzando a las 18:00 horas en la España peninsular. En América, el balón rodará al mediodía: a las 12:00 del mediodía en Perú, Colombia y Ecuador; a las 11:00 horas en México y Centroamérica; a las 13:00 horas en Venezuela, Puerto Rico y Bolivia; y a las 14:00 horas en Argentina, Chile y Uruguay.
DATOS CLAVE
- El partido España vs. Georgia se jugará hoy, sábado 15 de noviembre.
- El partido comenzará a las 18:00 horas en España; a las 12:00 del mediodía en Perú y Colombia.
- La figura clave de Georgia es el extremo Khvicha Kvaratskhelia, del Napoli.