EN VIVO España 2-0 Georgia GRATIS por las Eliminatorias 2026: TRANSMISIÓN vía ESPN, Disney+, RTVE, Fútbol Libre TV, Pelota Libre y Roja Directa

Hoy tenemos un partido por las Eliminatorias 2026. Chocará España vs. Georgia. Acá tendrás en vivo los detalles, mediante el minuto a minuto.

25': INTENTA SALIR UN POCO

Con el segundo tanto encajado. Georgia va con todo por el descuento, sabiendo que España puede matarlo en cualquier momento, con un ataque de contra.

21': ¡GOL DE ESPAÑA!

Martín Zubimendi apareció dentro del área completamente solo. Definiendo frente al portero Giorgi Mamardashvili. Que no puede evitar el segundo tanto de España.

¡ASÍ FUE EL TANTO DE ESPAÑA!

Desde los doce pasos, marcó el primero Mikel Oyarzabal con un penal magistral.

13': ESPAÑA SIGUE DOMINANDO TODO

Como en el comienzo del partido, Georgia no logra salir de su zona defensiva. Control absoluto del campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

11': ¡GOL DE ESPAÑA!

Desde el punto penal, anotó Mikel Oyarzabal. Es el primero contra Georgia.

Imagen
¡PENAL PARA ESPAÑA!

Mano dentro del área de Georgia, después de una infracción a la hora de evitar el primer tanto del partido. 

¡CON ESTE BALÓN ESTÁN JUGANDO!

Georgia recibe a España con este esférico oficial, para duelos por Eliminatorias UEFA.

Match ball is displayed priot to the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Georgia and Spain at Dinamo Arena on November 15, 2025 in Tbilisi,...

7': ESPAÑA POCO A POCO SE ADELANTA

Las líneas en defensa casi están en la mitad de la cancha. Para presionar cualquier intento de salida de Georgia.

5': GEORGIA SE RESGUARDA BASTANTE

España espera con paciencia y su clásico movimiento de balón. Para encontrar el mejor momento para profundizar.

3': COMO ERA DE IMAGINARSE

El claro dominador del partido está siendo España, hoy vistiendo de amarillo contra Georgia.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO POR ELIMINATORIAS!

España vs. Georgia juegan desde este preciso instante.

¡SUENAN LOS HIMNOS EN CANCHA!

España y Georgia están calentando las gargantas, para el comienzo del partido.

¡SE VIENE UN GRAN PARTIDO!

Georgia va con todo ante España, sabe que no pueden regalar nada en este partido.

Imagen

¡ESPAÑA NO LLEGA EN EL MEJOR MOMENTO!

Sin varios futbolistas importantes cómo Yamal, Hujsen, Williams o Olmo los de Luis de la Fuente intentarán clasificar hoy al mundial. Georgia será un rival complicado, pero en este deporte, todo puede suceder.

Imagen

¡ESPAÑA YA ESTÁ EN SEDE RIVAL!

En instantes se enfrentarán contra Georgia, por las Eliminatorias UEFA 2026.

¡ALINEACIONES CONFIRMADAS PARA HOY!

XI GEORGIA: Mamardashvili; Mamuchasvili, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeshvili; Kiteishvili, Mekvabishvili, Tabatadze; Davitashvili, Zivzivadze, Kvaratskhelia.

XI ESPAÑA: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Merino, Fabián; Baena, Ferran, Oyarzabal.

Hoy tendremos el partido entre España y Georgia, oficial por las Eliminatorias 2026. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

¡TODAS LAS LUCES SOBRE SU JUEGO!

La carta de gol y soluciones en Georgia las tiene Kvaratskhelia. Veremos si contra España se impone, aunque parece algo complicado.

Imagen

¡ASÍ VIENE EL HISTORIAL ENTRE AMBOS!

España y Georgia se verán las caras en esta oportunidad, para acomodar los números a su favor. Recuento de las veces que se enfrentaron oficialmente en cancha de juego.

Imagen

DOS VIEJOS CONOCIDOS CHOCAN

Tal como lo anuncia el PSG, esta tarde habrá un duelo entre Khvicha Kvaratskhelia y Fabián Ruiz. De no mediar inconvenientes, ambos estarán en cancha para representar a sus países.

¡LA CARTA DE GOL EN ESPAÑA!

Las bajas de consideración en España, le dan responsabilidad en este duelo a Ferran Torres. Quien será la punta de lanza en el ataque hispánico.

Imagen
¡BAJA DE CONSIDERACIÓN EN ESPAÑA!

Dean Huijsen no estará disponible en este duelo contra Georgia. El defensa del Real Madrid quedó fuera de al convocatoria.

¡BIENVENIDOS A ESTE PARTIDAZO!

El duelo de esta tarde será entre España vs. Georgia. Correspondiente a las Eliminatorias UEFA para el Mundial de 2026. No te pierdas ningún detalle.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sigue a Bolavip en Google!
El enfrentamiento por las Eliminatorias de la UEFA entre España y Georgia es crucial para las ambiciones de la selección española. El equipo de Luis de la Fuente viaja a Tiflis con la urgente necesidad de sumar tres puntos para afianzar su liderato en el Grupo A. Tras un buen comienzo en la fase de clasificación, el principal reto para La Roja será superar el ambiente hostil del Estadio Boris Paichadze y la previsible disciplina táctica de Georgia.

Así llegan España y Georgia para el partido

Se espera que España mantenga el dominio de la posesión, buscando desmantelar una defensa local que se cerrará. Por ello, la precisión en el último tercio de cancha y la capacidad de desborde por las bandas serán vitales para abrir el marcador y encaminar la clasificación al Mundial de 2026. La clave residirá en imponer su calidad técnica, mover el balón con fluidez y ser contundente en el ataque. Georgia, por su parte, confía en su fortaleza como local y en su principal figura para intentar dar la sorpresa.

Imagen
España vs. Georgia se juega en instantes. (Foto: X).

La ofensiva georgiana se centrará en Khvicha Kvaratskhelia, el talentoso extremo del Paris Saint Germain, cuya velocidad y habilidad en el uno contra uno representan la mayor amenaza para la zaga española. Pese a ser considerados el equipo inferior, los georgianos buscarán aprovechar cualquier error de España y explotar el contraataque rápido. Históricamente, han sido un rival incómodo en casa, por lo que su planteamiento será altamente físico y estará enfocado en romper el ritmo de juego español, buscando mantener el empate el mayor tiempo posible para desesperar al favorito.

España vs. Georgia con pronóstico cerrado

En las probables alineaciones, España presentaría una mezcla de experiencia y juventud. Rodri sería el motor en el mediocampo, mientras que la generación de peligro recaería en jugadores como Nico Williams o Dani Olmo, encargados de asistir al delantero centro. La concentración defensiva para neutralizar a Kvaratskhelia será tan importante como el ataque. La victoria estará al alcance de España si logra imponer su juego. No obstante, si Georgia consigue convertir el partido en una lucha física y sin ritmo, la sorpresa podría materializarse.

Rusia 0-2 Chile EN VIVO y GRATIS vía ESPN y Disney+ por fecha FIFA: gol de Ben Brereton

¿Qué canales transmitirán EN VIVO el España vs. Georgia?

Los canales que transmiten el partido entre España y Georgia varían según la región: en España, la transmisión en vivo estará a cargo de TVE La 1 HD y su plataforma de streaming RTVE Play, además de Movistar Plus. Para la mayor parte de Latinoamérica, incluyendo países como Perú, Colombia, Argentina y Chile, el encuentro se podrá ver por ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium. En México, la señal disponible es SKY Sports y SKY Plus.

¿A qué hora se juega el España vs. Georgia EN VIVO?

El encuentro por las Eliminatorias de la UEFA se disputará hoy, sábado 15 de noviembre, comenzando a las 18:00 horas en la España peninsular. En América, el balón rodará al mediodía: a las 12:00 del mediodía en Perú, Colombia y Ecuador; a las 11:00 horas en México y Centroamérica; a las 13:00 horas en Venezuela, Puerto Rico y Bolivia; y a las 14:00 horas en Argentina, Chile y Uruguay.

DATOS CLAVE

  • El partido España vs. Georgia se jugará hoy, sábado 15 de noviembre.
  • El partido comenzará a las 18:00 horas en España; a las 12:00 del mediodía en Perú y Colombia.
  • La figura clave de Georgia es el extremo Khvicha Kvaratskhelia, del Napoli.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
