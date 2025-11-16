Así reaccionó Cristiano Ronaldo tras el 9-1 de Portugal ante Armenia y la clasificación al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo celebró una nueva clasificación a un Mundial, pese a no jugar con la Selección de Portugal. La expulsión en el partido ante Irlanda le impidió estar ante Armenia, pero los lusos no tuvieron problemas para golear 9-1 y asegurar el boleto a la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

En redes sociales, se vio la reacción de Cristiano Ronaldo, quien no dudó en utilizar sus perfiles oficiales para festejar el éxito de su selección. “Estamos en el Mundial. Vamos con todo, Portugal“, escribió tanto en X (Twitter) como en Instagram.

Cristiano Ronaldo y su reacción por la clasificación al Mundial 2026 (X @Cristiano).

El mensaje estuvo acompañado por unas fotos. Una de ellas fue un envalentonado CR7 con puño en alto durante un partido de la Selección de Portugal y por una postal grupal del equipo, luego del partido ante Armenia en el Estadio do Dragao.

Cristiano no estuvo en Oporto para el partido entre Portugal y Armenia. La expulsión ante Irlanda lo dejó sin posibilidades de jugar este último partido del grupo F de las Eliminatorias UEFA. Sin embargo, sus compañeros hicieron el trabajo para darle al ‘Bicho’ la chance de su último Mundial.

Cristiano Ronaldo habló de su último Mundial

Cristiano Ronaldo ya dejó entrever en varias entrevistas que el tiempo para su retiro profesional será pronto. Si bien no hay una fecha exacta, ya se especula al respecto. Por lo pronto, el Mundial 2026 será el último, según confirmó en una reciente charla.

“Definitivamente sí, tendré 41 años y creo que será el momento“, afirmó en una entrevista brindada durante el foro de turismo TOURISE en Arabia Saudita hace algunos días. Por eso, la próxima Copa del Mundo será especial para todo Portugal.

En tanto, respecto al retiro profesional, no precisó fechas. “La gente cree que cuando hablo de retirarme pronto significa dentro de seis meses o un año. ¡Estoy bromeando!“, expresó.

¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo, tras su participación con la Selección de Portugal, ahora vuelve a Arabia Saudita para estar con Al Nassr. Será el próximo domingo 23 de noviembre cuando juegue ante Al Khaleej por la Liga Profesional Saudí 2025-26.

Al Nassr es líder absoluto de la liga local con 8 victorias en 8 partidos. Ahora, el objetivo de CR7 es buscar el título de la Liga Profesional Saudí, el cual es su gran obsesión.

