Claudio Puelles vs. Joaquim Silva: qué canal pasa la pelea del peruano en la Noche UFC de Lopes vs. Silva

El peruano Claudio Puelles quieren un triunfo en UFC y ahora pelea ante Joaquim Silva. Entérate cómo ver la pelea y en qué canal la pasan.

Por Aldo Cadillo

Claudio Puelles, peleador peruano.
© Producción Bolavip.Claudio Puelles, peleador peruano.

Claudio Puelles se mide este sábado 13 de septiembre ante Joaquim Silva en una reñida pelea de peso ligero en la Noche UFC. Peleando en el AT&T Center de San Antonio, Texas (Estados Unidos), la contienda será una de las batallas preliminares que tendrá el esperado evento Noche UFC de Lopes vs. Silva.

Para el peruano Claudio Puelles la pelea es la gran oportunidad que tiene para darle un radical giro en su carrera en UFC. Llegando de dos derrotas seguidas, el ‘Niño’ tiene que vencer sí o sí a Joaquim Silva para demostrar que todavía tiene dinamita y estrategia en sus peleas.

Con 2 nocauts, 7 sumisiones y 3 decisiones, el peleador peruano Claudio Puelles llega con 12 triunfos que lo respaldan. Si bien lleva un marcador de 5 ganadas y 3 derrotas en UFC, su gran prueba será ante Joaquim Silva este sábado 13 de septiembre en pelea preliminar en el peso ligero en Noche UFC.

Pero Joaquim Silva no será un peleador nada fácil. El brasileño llega con 7 nocauts, 3 sumisiones y 3 decisiones, lo que le dan 13 triunfos en su carrera. Teniendo 6 victorias y 5 caídas en su carrera en UFC, Silva también viene de una derrota y necesita ganar para darle vuelta a su historia.

Imagen
El peleador peruano Claudio Puelles. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora pelea Claudio Puelles vs. Joaquim Silva en Noche UFC?

La pelea entre Claudio Puelles vs. Joaquim Silva se dará alrededor de las 3:00 PM en la velada del Noche UFC. Esta lucha será la séptima de las preliminares y será por el peso ligero.

¿Cómo ver la pelea entre Claudio Puelles vs. Joaquim Silva en Noche UFC?

La pelea entre Claudio Puelles vs. Joaquim Silva se podrá ver en vivo y en directo por Disney+ y ESPN en toda Latinoamérica y en su versión online por Disney+. Además, también se podrá seguir en internet y en celular por la aplicación oficial de Disney+. También tendrás todos los detalles gratis al momento y el minuto a minuto de la pelea.

Pronósticos de la pelea entre Claudio Puelles vs. Joaquim Silva en Noche UFC

Si bien Claudio Puelles y Joaquim Silva nunca se han enfrentado, sí hay un rival al que ambos han enfrentado: Clay Guida. Bajo esta referencia, hay que recordar que el peruano Puelles le ganó con una llave de sumisión, mientras que Silva lo venció por decisión unánime. De todas formas, las casas de apuestas le dan una ligera ventaja al peleador peruano Claudio Puelles.

