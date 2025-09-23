¿A qué hora juega Real Madrid HOY ante Levante por la fecha 6 de LaLiga 2025-26?

Real Madrid juega este martes 23 de setiembre desde las 2:30 p.m. (hora Perú) por la fecha 6 de LaLiga. Visita el Estadio Ciutat de València al Levante con la misión de ganar para seguir con puntaje perfecto como líder del certamen. Su rival viene en franca levantada y quiere escaparle a los puestos del fondo de la tabla de posiciones.

Real Madrid vs. Levante es uno de los partidos que abre la sexta jornada de LaLiga 2025-26 este martes. Se trata de un duelo entre el líder del torneo y el equipo valenciano que marcha en el decimosexto lugar.

El conjunto merengue disputó cinco partidos en esta liga española y los ganó todos con 10 goles a favor y sólo 2 en contra. El último fin de semana venció al RCD Espanyol por 2-0 con anotaciones de Éder Militao y Kylian Mbappé. Busca otro triunfo en la previa al clásico de Madrid al Atlético.

Kylian Mbappé, en el partido ante RCD Espanyol (Getty Images).

Los Granotas afronta este encuentro en una mala posición en LaLiga, pero con mejores resultados en los últimos partidos. Perdió los primeros tres encuentros, pero viene de empatar 2-2 ante Real Betis y de golear como visitante al Girona por 4-0. Ahora, el equipo de Julián Calero quieren dar el golpe.

¿A qué hora juega Levante vs. Real Madrid hoy por LaLiga 2025-26?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido Levante vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:30 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:30 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:30 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:30 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:30 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:30 PM .

. Portugal y Reino Unido: 08:30 PM .

. Corea del Sur/Japón: 04:30 AM .

. China: 03:30 AM.

¿Dónde ver en vivo Levante vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

Levante vs. Real Madrid se disputa este martes 23 de setiembre en el Estadio Ciutat de València por la fecha 6 de LaLiga 2025-26. El partido se puede ver en vivo por ESPN por TV y por la plataforma Disney+ para toda Sudamérica.

En tanto, para México y Centroamérica, el duelo se puede disfrutar en vivo por Sky Sports para TV y para la app Sky+ (sólo México). Por su parte, en Estados Unidos, se podrá ver por ESPN Deportes, ESPN 2, ESPN Select, ESPN App y fuboTV.

Y, en España, la transmisión va en vivo y en directo por Movistar+, Movistar Plus+, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, LaLiga TV Bar HD y Amazon Prime Video.

Las alineaciones para Levante vs. Real Madrid hoy

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Matías Moreno, Manu Sánchez; Carlos Álvarez, Oriol Rey, Unai Vencedor, Pablo Martínez; Iván Romero y Karl Etta Eyong. DT: Julián Calero.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Güler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso.

