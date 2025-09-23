¿Juega Franco Mastantuono? La alineación del Real Madrid para visitar a Levante por la fecha 6 de LaLiga 2025-26

Real Madrid juega este martes 23 de setiembre ante Levante en el Estadio Ciutat de València por la fecha 6 de LaLiga 2025-26. Para este encuentro, Xabi Alonso volvería a apostar por su alineación titular, aunque tiene algunas bajas pensando en el clásico ante Atlético de Madrid en la próxima jornada.

LaLiga tiene fecha entre semana, justo en la previa al derbi madrileño. Real Madrid tiene una dura visita a València donde enfrenta a un Levante, que si bien empezó mal, ha ido mejorando en los últimos partidos del torneo.

De todas maneras, el conjunto merengue llega a este encuentro con cinco victorias en los cinco partidos de LaLiga. Por eso, es líder absoluto y este partido le podría permitir no sólo llegar de buena forma al próximo clásico sino también consolidarse arriba.

Las novedades del Real Madrid para visitar a Levante

Con vistas al duelo ante Levante, se espera que Xabi Alonso guarde algunos jugadores que han tenido varios minutos en el último tiempo. Seguramente, en la defensa, haya cambios, ya que descansan Éder Militao y Dani Carvajal. A su vez, en el mediocampo también hay un retoque.

Se meten en el once titular tanto Raúl Asencio como Fran García, mientras que sólo se mantienen Dean Huijsen y Álvaro Carreras. En tanto, Dani Ceballos ingresa por Aurélien Tchouaméni.

Dani Ceballos, figura de Real Madrid.

La alineación del Real Madrid para enfrentar a Levante

Xabi Alonso mete varios cambios y pone la siguiente alineación en Real Madrid: Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García; Fede Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

¿A qué hora juega Levante vs. Real Madrid hoy por LaLiga 2025-26?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido Levante vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:30 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:30 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:30 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:30 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:30 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:30 PM .

. Portugal y Reino Unido: 08:30 PM .

. Corea del Sur/Japón: 04:30 AM .

. China: 03:30 AM.

¿Dónde ver en vivo Levante vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

Levante vs. Real Madrid se disputa este martes 23 de setiembre en el Estadio Ciutat de València por la fecha 6 de LaLiga 2025-26. El partido se puede ver en vivo por ESPN por TV y por la plataforma Disney+ para toda Sudamérica.

En tanto, para México y Centroamérica, el duelo se puede disfrutar en vivo por Sky Sports para TV y para la app Sky+ (sólo México). Por su parte, en Estados Unidos, se podrá ver por ESPN Deportes, ESPN 2, ESPN Select, ESPN App y fuboTV.

Y, en España, la transmisión va en vivo y en directo por Movistar+, Movistar Plus+, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, LaLiga TV Bar HD y Amazon Prime Video.

