180 millones en salida del Chelsea y ahora buscan cerrar un fichaje de lujo

Chelsea es uno de los clubes que ha tomado gran notoriedad en Europa tras conseguir salir campeón del Mundial de Clubes. Nadie pensó que podría llevarse este título, sobre todo después de una temporada en la que tuvieron una gran irregularidad. Pero ahora buscan tener un equipo de ensueño y ya se van preparando para un nuevo fichaje.

Publicidad

Publicidad

El cuadro dirigido por el italiano Enzo Maresca se encuentra en una importante reestructuración. Esto queda más que claro cuando hablamos que este mercado de fichajes ha conseguido ganar la fría suma de 180 millones de euros solo en ventas. Se han deshecho de varios jugadores que no consideraban importantes, esto con la idea de poder tener un cuadro más potente.

Noni Madueke en Arsenal (Foto: Getty).

La máxima venta que han tenido es la de Noni Madueke, quien en plena final del Mundial decidió dejar a los ‘Blues’ para pasar exámenes médicos con el Arsenal. Los ‘cañoneros’ pagaron 56 millones de euros por su ficha. Pero no es el único jugador que se cambió de azul a rojo. Kepa Arrizabalaga también se mudó de Stamford Bridge a Emirates Stadium.

Publicidad

Publicidad

Otros jugadores que entran en este lista ambiciosa son por ejemplo: Joao Félix que pasó al Al Nassr junto a Cristiano Ronaldo por 30 millones, Djordje Petrovic ahora jugará en el Bournemouth por 28,9 millones, Burnley disfrutará a Lesley Ugochukwi por 28,70 y Kiernan Dewbury-Hall pasará al Everton. Estas son algunas de las ventas más importantes de los londinenses.

El fichaje estrella de Chelsea

Ante tanto talento que ha dejado el club, Enzo Maresca sabe que necesita un nuevo jugador que le pueda ayudar a buscar pelear por un nuevo título. Es así como ahora van en la búsqueda del talentoso neerlandés Xavi Simons.

El periodista Fabrizio Romano en sus redes sociales dio a conocer esta contratación que podría cerrar el plantel. Por ahora las conversaciones con el RB Leipzig vienen muy avanzadas y el mismo jugador está bastante interesado en ponerse la camiseta del campeón del mundo esta campaña.

Publicidad

Publicidad

El atacante de 22 años sabe que necesita subir el nivel para poder seguir escalando. Tras su paso por el PSG y ahora en la Bundesliga, sabe que llegó el momento para ir a un equipo más grande donde pueda ser protagonista.

¿Chelsea candidato a la Premier League?

Como viene armándose el cuadro de Fulham se espera que pueda ser de los grandes protagonistas de la Premier League. La temporada pasada tuvo un tramo en el que parecía que se convertiría en uno de los que pelee por el título, pero no logró mantenerse y tuvo una irregularidad que no le dejó estar arriba más tiempo.

Publicidad

Publicidad

De igual forma no va a tener nada fácil poder ir contra un Liverpool que está haciendo todo lo posible para mantener un nivel top. Los ‘Reds’ quieren el bicampeonato esta temporada, una de las que podría ser de las más emocionantes por el nivel de los grandes.

ver también Prefirió Chelsea antes que Barcelona y ahora paga las consecuencias: “Choca contra un muro”