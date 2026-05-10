Los dos jugadores titulares de FC Barcelona que se juegan su futuro ante Real Madrid

El Clásico de España no es un partido cualquiera y en esta oportunidad se juega mucho para varios jugadores del equipo. Para comenzar, estamos hablando de uno de los títulos más importantes de la temporada. Por otro lado, también se es el ganar ante el rival de toda la vida. Por último, la chance para muchos jugadores de conseguir una renovación.
Son dos los jugadores que en este caso se juegan su continuidad en el FC Barcelona ante el Real Madrid. El primero de ellos es Marcus Rashford, quien se encuentra a préstamo desde el Manchester United. Un jugador que estaba de capa caída, pero que ha sabido levantarse en el cuadro ‘Culé’.
Marcus Rashford celebrando su gol ante el Real Madrid (Foto: Getty).
Mientras que el otro jugador es Joao Cancelo, quien también se encuentra a préstamo desde Al Hilal. El portugués llegó este año con opción en la defensa, lo ha hecho bien y por eso podría quedarse. Este será un choque importante para que lo consiga.
Los números de Rashford y Cancelo
Si hablamos del nacido en Manchester nos referimos a un jugador de 28 años de edad que vale 40 millones de euros, esto según el portal Transfermarkt. Ha hecho una buena temporada en cuanto a números, hablamos sin contar el choque contra el Madrid de 47 partidos, 13 goles, 14 asistencias y 2385 minutos.
Está en un buen estado de forma, todavía es joven y que tiene un potencial para ser titular la próxima temporada. Por lo que sería una buena alternativa en el ataque, alguien que se conoce y que podría aportar mucho.
Joao Cancelo calentando (Foto: Getty).
Por otro lado, está Joao Cancelo que llegó a mitad de temporada. Esto ha hecho que dispute un total de 20 partidos, haciendo 1 gol y 4 asistencias en 1235 minutos. En este caso, su valor de mercado es de 9 millones de euros según Transfermarkt.
En este caso, los dos han hecho méritos para quedarse, pero el tema económico apremia a los ‘Culés’. Por esa razón, lo que se busca es al menos intentar comprar a uno y el otro tratar de mantenerlo a préstamo, esto con la intención de amortiguar su costo.
Datos Claves
- Marcus Rashford busca su renovación tras registrar 13 goles y 14 asistencias esta temporada.
- El defensa Joao Cancelo suma 20 partidos disputados y un valor de 9 millones.
- El FC Barcelona planea comprar a un jugador y mantener al otro mediante préstamo.