¿FC Barcelona puede salir campeón de LaLiga hoy si empata ante Real Madrid?

Real Madrid visita al FC Barcelona en un Clásico que podría significar un nuevo título de Liga para los Culés frente a su rival de toda la vida.

Por la fecha 35 de LaLiga se viene un partido que podría ser histórico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Esto debido a que podría ser uno de los juegos que definan el título de Liga del cuadro ‘Culé’ ante su Clásico rival. Lo cual sería un duro golpe para los ‘Blancos’. No obstante, ¿Qué pasa si el juego queda en empate?

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En España todavía faltan disputarse 4 fechas contando esta que se va a jugar, por lo tanto restan 12 puntos en disputa. En caso que este duelo acabe en un empate, se mantendrá la diferencia de 11 unidades que tienen ambos. Por lo tanto, en caso que el juego acabe en paridad en el marcador, entonces el cuadro de Hansi Flick gritará: ¡Campeón!

FC Barcelona celebrando el título ante el Real Madrid (Foto: Getty).

En este caso, Álvaro Arbeloa lo que tiene que hacer para que el FC Barcelona no termine festejando en su cara es una victoria. Las aguas en ‘Tienda Merengue’ no son las mejores, un gran maremoto ha instalado mucha presión en los jugadores, los cuales entre ellos incluso se ve que no se soportan. Por lo que un triunfo podría unir a un plantel que desde afuera se ve más que roto.

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Real Madrid en busca de malograr la fiesta

Por parte del Real Madrid tiene la consigna en este partido de tratar de malograr la fiesta para el cuadro catalán. Saben que tienen mucho que perder en este juego, por lo que irán con todo en busca de una victoria que les permita mantenerse con vida una fecha más para intentar el título que ya parece tener dueño.

Actualmente el cuadro de Barcelona tiene 88 puntos, mientras que el Madrid suma 77. Un triunfo los pondría con 80 y a falta de 9 unidades por disputarse, habría que esperar una fecha más para ver si los dirigidos por el alemán logran el título.

Lamine Yamal y Kylian Mbappé bajas para sus equipos (Foto: Getty).

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Por lo pronto la previa pone a los ‘Culés’ como los grandes favoritos. Si bien su estrella Lamine Yamal no podrá estar en el partido, también es importante de mencionar que Kylian Mbappé tampoco. Dejando igualada la situación para los dos equipos.

¿Dónde y cuándo es el Barcelona vs Real Madrid?

El Clásico FC Barcelona vs Real Madrid se disputará este domingo 10 de mayo en el Camp Nou desde las 16:00 horas de Perú (21:00 horas en España). Juego que se transmitirá por DIRECTV en toda Sudamérica, en plataforma por DGO.

Datos Claves

El FC Barcelona será campeón de LaLiga si empata o vence al Real Madrid.

será campeón de LaLiga si empata o vence al Real Madrid. El encuentro se disputará este domingo 10 de mayo a las 21:00 horas en España.

a las 21:00 horas en España. Los equipos llegan al Clásico con 88 puntos para Barcelona y 77 para Madrid.