Atlético de Madrid vs. Villarreal: Qué canal pasa en vivo el partido de la fecha 4 de LaLiga 2025-26

Atlético de Madrid necesita su primer triunfo en LaLiga 2025-26. Pero, en esta fecha 4, se enfrenta a uno de los invictos y animadores del torneo, Villarreal. El partido se juega en el Estadio Metropolitano de Madrid y va con arbitraje de José Luis Munuera Montero y en el VAR estará Juan Luis Pulido.

Dos empates (1-1 ante Elche y Alavés) y una derrota (2-1 ante Espanyol) forman este mal arranque para el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Por lo tanto, la victoria es imperiosa para salir del decimoséptimo lugar (2 puntos), que nadie esperaba en España.

Villarreal, por su parte, debe olvidarse de ese empate 1-1 que logró Celta de Vigo al minuto 94 de la mano de Borja Iglesias en la fecha pasada. Si hubiese sostenido la victoria, habría llegado a lo más alto con 9 puntos. Pese a ello, está con 7 en el tercer lugar tras vencer 2-0 a Real Oviedo y 5-0 a Girona en las primeras dos fechas.

¿Qué canal pasa en vivo Atlético de Madrid vs. Villarreal?

Atlético de Madrid vs. Villarreal, partido de la fecha 4 de LaLiga 2025-26, se juega en el Estadio Metropolitano de la capital española. Se puede ver en vivo para toda Sudamérica y el Caribe a través del canal 610 y 1610 en HD de DSports y por la plataforma DGO.

En México y Centroamérica se puede disfrutar por Sky Sports y Sky+. Mientras que en los Estados Unidos se ve en vivo por ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV.

Por último, en España, este duelo cuenta con transmisión en vivo y en directo de Movistar+, Movistar Plus+, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD y Amazon Prime Video.

Horarios para el partido Atlético de Madrid vs. Villarreal por LaLiga 2025-26

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:00 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 08:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 04:00 AM .

. China: 03:00 AM.

Las alineaciones probables de Atlético de Madrid vs. Villarreal

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

VILLARREAL: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Santi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Nicolas Pépé y Georges Mikautadze. DT: Marcelino García Toral.

