Por qué no juegan Raphinha y Lewandowski en Barcelona vs Espanyol en LaLiga de España

El duelo entre Barcelona y Espanyol por LaLiga ha generado gran expectativa entre los aficionados; sin embargo, dos de las principales figuras del conjunto ‘azulgrana’ no estarán presentes en este compromiso.

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Se trata de Raphinha y Robert Lewandowski, quienes quedaron fuera de la convocatoria por problemas físicos, los cuales fueron confirmados en abril de 2026.

Las lesiones que afectan a Raphinha y Lewandowski

El atacante brasileño sufre una dolencia en el bíceps femoral de la pierna derecha, una lesión muscular que lo obligará a permanecer alejado de las canchas durante aproximadamente cinco semanas.

Esta baja representa un golpe importante para el esquema ofensivo del ‘Barca’, considerando su desequilibrio por las bandas y capacidad de generar peligro.

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Por su parte, el delantero polaco presenta una fractura ósea en la órbita del ojo izquierdo. Esta lesión, además de requerir cuidados específicos, lo deja automáticamente descartado para este encuentro, priorizando su recuperación y evitando cualquier riesgo mayor.

Un Barcelona obligado a reinventarse ante Espanyol

Ante estas ausencias sensibles, el Barcelona deberá reconfigurar su ataque para enfrentar al Espanyol en un partido clave de LaLiga. La falta de sus dos referentes ofensivos abre la puerta para que otros jugadores asuman protagonismo y busquen mantener el nivel competitivo del equipo.

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El clásico catalán, siempre cargado de intensidad, no pierde atractivo pese a estas bajas. Por el contrario, plantea un nuevo escenario en el que el conjunto ‘blaugrana’ deberá demostrar su capacidad de adaptación frente a un rival que intentará aprovechar cualquier ventaja.

DATOS CLAVES

Robert Lewandowski y Raphinha quedaron fuera de la convocatoria ante Espanyol en abril de 2026.

El atacante Raphinha permanecerá de baja cinco semanas por una lesión en el bíceps femoral.

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