Dónde ver EN VIVO Betis vs. Barcelona por LaLiga 2026/27: hora, canales de TV y streaming online

Barcelona quiere seguir con su invicto, pero visita al duro Real Betis por la fecha 9 de LaLiga 2026/27. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles del duelo.

FC Barcelona visita al Real Betis con el objetivo de seguir con su gran arranque de victorias y continuar como líder. Se trata del partido correspondiente a la fecha 9 de LaLiga 2026/27 que se juega este sábado 17 de octubre desde las 18:30 horas local (11:30 horas de Perú) en el Estadio La Cartuja, en Sevilla. El árbitro designado para este partido es Ricardo de Burgos Bengoetxea con Carlos del Cerro Grande en el VAR.

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El Barça va por el noveno triunfo en su noveno partido en esta liga española. Su andar es, prácticamente, perfecto y ya le saca cinco puntos de ventaja al Atlético de Madrid y, precisamente, al Betis, sus escoltas. En su última presentación liguera, el equipo de Hansi Flick goleó 3-0 a Getafe y viene de superar por 4-1 a Galatasaray como visitante por UEFA Champions League 2026-27.

Los ‘Verdiblancos’ también llegan en gran momento, ya que han sumado 6 triunfos, un empate y solo una derrota en este certamen. Este es un duelo directo donde puede generarle problema a los ‘Blaugranas’ si logra sacarle puntos. En su último partido por liga, goleó 5-2 a Osasuna, mientras que por Champions League le ganó 3-2 a Porto.

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Los últimos dos partidos que tuvieron entre sí por LaLiga fueron triunfos de los ‘Culés’. El pasado 17 de mayo de 2026, fue triunfo por 3-1 en el Spotify Camp Nou, mientras que el último duelo en Sevilla fue victoria blaugrana por 5-3.

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¿Dónde ver EN VIVO Betis vs. Barcelona?

El partido entre Real Betis y FC Barcelona, que se disputa en el Estadio La Cartuja de Sevilla (el Benito Villamarín está en obras), tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Revisa dónde verlo en cada país:

Perú y el resto de Sudamérica (excepto Brasil): DSports y DGO

y Brasil: CazéTV

Centroamérica: Sky Sports Norte y ViX

y Caribe: Bluu

México: Sky Sports México , Sky+ e izzi

, e Estados Unidos: ESPN Deportes , ESPN+ , ESPN App y fuboTV

, , y España: DAZN España, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD

¿A qué hora se juega Betis vs. Barcelona?

Real Betis y FC Barcelona, partido correspondiente a la fecha 9 de LaLiga 2026/27, que se juega este sábado 17 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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9:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 10:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 11:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 12:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 13:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 18:30 | España (sábado 17 de octubre)

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