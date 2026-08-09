Dónde ver EN VIVO el amistoso Manchester City vs. Atlético de Madrid: hora, canales de TV y streaming online

Manchester City y Atlético de Madrid se ven las caras este domingo 9 de agosto en un amistoso internacional. Mira a qué hora empieza y dónde seguir el partido.

Manchester City y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 9 de agosto en un amistoso internacional. El encuentro está programado para las 6:00 a. m. de Perú en el Estadio Mundialista de Seúl, en Corea del Sur. Forma parte de la preparación de ambos equipos en esta etapa de pretemporada.

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El Atlético de Madrid cierra su concentración de pretemporada en Seúl con este compromiso. El equipo de Diego Simeone viene de perder por 2-1 ante el Manchester United. Además, Kang In Lee podría sumar sus primeros minutos como rojiblanco ante el público surcoreano.

El Manchester City, por su parte, afronta una nueva prueba en el inicio del ciclo de Enzo Maresca. Su antecedente más reciente fue el triunfo por 3-1 ante el K-League All Stars, después de haber empatado 1-1 con el Inter y caer por penales en otro ensayo de preparación.

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¿Dónde ver EN VIVO Manchester City vs. Atlético de Madrid?

El partido amistoso entre Manchester City y Atlético, que se disputa en el Estadio Mundialista de Seúl, en Corea del Sur, cuenta con transmisión por TV y streaming online. Mira dónde verlo en cada país:

Perú: ESPN, Disney+ Premium y CITY+ (Plataforma de streaming del Manchester City).

ESPN, y CITY+ (Plataforma de streaming del Manchester City). Argentina: ESPN, Disney+ Premium y CITY+

ESPN, Disney+ Premium y CITY+ Chile: ESPN, Disney+ Premium y CITY+

ESPN, Disney+ Premium y CITY+ Colombia: ESPN, Disney+ Premium y CITY+

ESPN, Disney+ Premium y CITY+ Ecuador: ESPN, Disney+ Premium y CITY+

ESPN, Disney+ Premium y CITY+ México, Centroamérica y Caribe: Disney+ Premium y CITY+

Disney+ Premium y CITY+ Estados Unidos: CBS Sports Golazo, Paramount+ y CITY+

CBS Sports Golazo, Paramount+ y CITY+ España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+ y CITY+

¿A qué hora se juega Manchester City vs. Atlético de Madrid?

El amistoso entre Manchester City y Atlético de Madrid, que se disputa hoy, domingo 9 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 a. m.

6:00 a. m. México: 5:00 a. m.

5:00 a. m. Chile: 7:00 a. m.

7:00 a. m. Argentina y Uruguay: 8:00 a. m.

8:00 a. m. Estados Unidos: 7:00 a. m. ET

7:00 a. m. ET España: 1:00 p. m.

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