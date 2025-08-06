El nuevo escándalo que sacude a Real Madrid por las denuncias en contra de Raúl Asencio: 2 años y medio de cárcel

Mientras Real Madrid se encuentra en sesiones de pretemporada bajo la dirección técnica de Xabi Alonso, una reciente noticia podría perjudicar las planificaciones del comando técnico respecto al futuro cercano de Raúl Asencio. El canterano merengue vive momentos de tensión tras una revelación en donde estarían pidiendo dos años y medio de cárcel por delitos contra la intimidad.

Publicidad

Publicidad

Como bien sabemos, las más recientes actuaciones de Raúl Asencio con camiseta de Real Madrid no han sido las mejores. El Mundial de Clubes 2025 que se realizó en los Estados Unidos fue testigo de diversos errores que perjudicaron en demasía al equipo en partidos claves, pero de todas maneras un posible encarcelamiento sería un escenario lamentablemente para él y para el club.

De acuerdo a una información de última hora por parte del reconocido portal español ‘RTVC‘, se ha podido conocer que junto al defensor de Real Madrid se nombran a otros tres canteranos de la institución en la difusión de un vídeo de contenido sexual de dos chicas de 16 y 18 años. Además, existe la solicitud de una indemnización económica hacia las denunciantes.

Fuente: @RTVCCanarias

Publicidad

Publicidad

Los detalles sobre el posible destino que le esperaría a Raúl Asencio

“La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para el jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, por dos delitos contra la intimidad tras compartir supuestamente un vídeo de contenido sexual. El Ministerio Público señala que Asencio habría cometido presuntamente esos delitos y se solicita una inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una indemnización de 5.000 euros a cada una de ellas”; detalló el portal ‘RTVC‘

En esta misma línea, también se pudo conocer que los compañeros del defensor merengue atravesarán un proceso muy parecido y que tendrían incluso algunos detalles más agravantes en contra de ellos. Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez podrían cumplir una condena 4 años y 7 meses, además de un pago de indemnización que podría llegar a los 25.000 euros.

Fuente: Real Madrid

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es el presente de Raúl Asencio en Real Madrid?

Hablando del aspecto netamente futbolístico, algunas informaciones que llegan desde los medios deportivos españoles aseguran que Raúl Asencio habría perdido cierto espacio en las planificaciones estelares de un Xabi Alonso que no quedó muy contento que digamos con sus actuaciones en el Mundial de Clubes 2025, con lo cual las oportunidades para otros defensores podrían ser prioridad.

Fuente: Fifa World Cup Club

El zaguero central tiene vínculo contractual con el equipo merengue hasta junio del año 2026, por lo que incluso podría darse el escenario de que la directiva del club no ponga trabas si es que llegan ofertas por dichos servicios. Veremos en qué termina toda esta situación y también cómo se maneja la sentencia final que pueda llegar a tener Raúl Asencio tras las denuncias en su contra.

Publicidad

Publicidad

ver también Cerca del acuerdo: Manchester United le ganó a los millones de Arabia Saudita y Newcastle por Benjamin Sesko