Jugó en Tottenham, Everton y Besiktas: Ahora podría retirarse del fútbol a los 29 años de edad

Mientras los equipos disputan partidos amistosos de pretemporada, una reciente información estaría paralizando el mundo futbolístico y tiene que ver con el posible retiro prematuro de Dele Alli. El atacante inglés de 29 años de edad, quien por cierto actualmente pertenece a las filas del Como de la Serie A, estaría analizando la chance de ponerle punto final a su carrera deportiva.

No se trataría de una lesión de por medio o una situación personal en especial. Resulta que Dele Alli no sería tomado en cuenta por el entrenador Cesc Fábregas de cara a la temporada que se avecina y de no encontrar un nuevo equipo en las próximas horas podría dar un paso al costado del fútbol profesional, tal y como viene siendo revelado durante las últimas horas.

Fuente: @TNTSportsAR

De esta manera, uno de los talentos más importantes del último tiempo en la Selección Inglaterra está viendo cómo el pasar del tiempo lo vendría perjudicando, a tal punto de tomar una decisión que para muchos representa ser muy apresurada, pero que de acuerdo a las pretensiones de Dele Alli no habría más espacio para él cuando en su momento incluso costó 100 millones de euros.

Los números de Dele Alli durante su carrera deportiva

Dele Alli vistió las camisetas de Milton Keynes Dons F. C., Tottenham Hotspur, Everton, Besiktas y hoy en día pertenece al Como de la Serie A de Italia. Hablando de la última temporada europea, el atacante inglés de 29 años tan solo disputó un partido y jugó nueve minutos del mismo para luego ser expulsado, es decir que la continuidad y la regularidad no han sido sus mejores aliados que digamos.

Fuente: Como 1907

En cuanto a su trayectoria deportiva en general, Dele Alli completa un total de 86 partidos a nivel de clubes, en donde por cierto supo convertir 94 goles y dio 69 asistencias. En la Selección de Inglaterra siempre evidenció expectativas mucho más altas de las que pudo demostrar anotando un solo gol en 26 partidos encuentros oficiales que jugó en estos años.

Fuente: Sportyou

¿Cuánto cuesta Dele Alli en el mercado internacional?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, Dele Alli tiene una cotización actual de 2 millones de euros en el mercado internacional. Con vínculo contractual con el Como de la Serie A de Italia hasta junio del año 2026, veremos qué es lo que pueda suceder con su futuro o en todo caso qué decisión tomará, aunque de todas maneras sorprende en demasía el presente que atraviesa cuando en su mejor momento valió 100 millones de euros en Tottenham Hotspur.

Fuente: Transfermarkt

Fuente: Transfermarkt

