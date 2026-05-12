El presidente del Real Madrid tuvo una fuerte posición contra periodista. Florentino Pérez lo expuso en conferencia de prensa hace instantes.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, protagonizó una comparecencia histórica en Valdebebas tras once años sin ofrecer una rueda de prensa. Lo que comenzó como el anuncio de la convocatoria de elecciones a la presidencia derivó en un durísimo ataque contra diversos sectores de la prensa deportiva.

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Pérez denunció una “campaña organizada” contra su persona y contra el prestigio de la entidad blanca. Visiblemente molesto, el mandatario cuestionó los motivos de los críticos con una frase tajante: “¿Por qué me quieren matar? ¿Por qué quieren meterse con el club más prestigioso y valorado del mundo?”.

Ruptura total con el diario ABC

El foco principal de su ira fue el diario ABC, medio al que históricamente se le ha vinculado con una línea afín al club. Florentino estalló por un titular que le atribuía la frase “Estoy muy cansado” tras una reunión de la Junta, algo que calificó de invención total.

Florentino Pérez ha convocado una rueda de prensa para intentar humillar a ABC, al grupo Vocento y a mí.



Y no se lo iba a permitir.



Hay límites que no se pueden sobrepasar.



Muy orgulloso de mi trabajo y de mi periódico



Así de claro. — Rubén Cañizares (@Ruben_Canizares) May 12, 2026

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“Trabajo como un animal. Me levanto temprano y me acuesto el último de la clase”, replicó Pérez para desmentir su agotamiento. El presidente anunció reiteradamente que se daría de baja del diario, una decisión cargada de simbolismo personal al ser una suscripción que heredó de su padre.

El enfrentamiento con Rubén Cañizares

El momento de mayor tensión se vivió cuando Pérez interpeló directamente al periodista de ABC, Rubén Cañizares, autor de la pieza informativa. Ante las acusaciones del presidente, Cañizares mantuvo su postura con una respuesta contundente: “Simplemente, hacemos periodismo”, frase que resonó en toda la sala de prensa.

Esta intervención generó un clima de alta tensión, ya que Florentino no encajó bien la réplica y continuó con sus ataques. El dirigente insistió en que el titular buscaba dañar la imagen del Madrid en un momento clave de la temporada, según detallan las crónicas de ABC y Relevo.

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Ataques a Relevo, COPE y sectores internos

La ofensiva de Florentino no se limitó a un solo medio; también cargó contra el diario Relevo, acusándolo de estar “pagado por LaLiga”. Asimismo, exigió respeto a Juanma Castaño de la cadena COPE, pidiéndole “un poco de consideración al mejor club de la historia”.

Finalmente, el presidente extendió sus críticas a los ultras, a los reventas de entradas y a cualquier posible candidato que no actúe de frente. Pérez confirmó que se presentará a la reelección con su actual junta directiva, desafiando a sus opositores a no “ir por detrás” en el proceso electoral.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. (Foto: X).

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