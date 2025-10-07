Ni Alianza ni Universitario el equipo que jugaría con el Barcelona en Perú

En las últimas semanas se ha conocido una posibilidad importante en la que el FC Barcelona podría jugar en el país. Los nombres de los equipos ha ido rotando, en un comienzo era Universitario de Deportes el posible rival, luego pasó a ser Alianza Lima y ahora último se ha conocido un nuevo equipo que sería el que al final jugaría ante los ‘culés’.

Publicidad

Publicidad

Si bien este partido todavía no tiene confirmación de darse, se está trabajando en los detalles para que se pueda completar. Y al final el rival terminaría siendo la Selección Peruana, duelo que al no ser por fecha FIFA no se sabe bien que jugadores terminarían siendo considerados. Básicamente podrían estar presente los futbolistas de la Liga 1 y posiblemente ligas sudamericanas que estén de vacaciones.

Así lo pudo confirmar el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max’. En donde aseguró que todavía no hay nada concreto, pero si se llega a finalizar el acuerdo el elegido sería la ‘Bicolor’. Aparte, explicó el motivo por el que la ‘U’ no sería rival. Y esto básicamente es por un tema de tiempos, estando en plena pretemporada es algo complicado que se pueda dar.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Por qué el FC Barcelona jugaría en el Perú?

Para comenzar hay que mencionar que el juego entre Universitario y el Inter Miami terminó siendo un éxito total. Esto ha hecho que el organizador de este evento deportivo esté intentando traer otro espectáculo de ese nivel. Así que está trabajando en conseguir que el FC Barcelona pueda llegar al país para jugar este encuentro amistoso.

Lionel Messi contra Universitario (Foto: Getty).

La elección del elenco ‘Culé’ se debe a una oportunidad única, pues estarán en el continente debido a un partido sin precedente. Hablamos de un juego de LaLiga que se desarrollará en Estados Unidos, este es el primer partido que se ha permitido disputar en otro continente. Será frente al Villarreal y se celebrará en diciembre de este año.

Publicidad

Publicidad

Esta situación especial podría permitir que el Barcelona se pueda dar una pasada por el país para enfrentar a la ‘Bicolor’. Lo cual sería algo que muchos hinchas puedan disfrutar por primera vez en sus vidas, pues no es nada común que equipos europeos puedan pisar el suelo peruano para disputar encuentros amistosos.

¿Cuál fue el último equipo Europeo que jugó en el Perú?

No es muy común que equipos de Europa pisen el suelo peruano, pero la última vez se dio en el año 2014 con la desaparecida Copa Euroamericana, en la que equipos de Europa llegaban a Sudamérica en una pequeña gira por varios países como una especie de pretemporada.

En aquella oportunidad estuvo participando Alianza Lima y Universitario de Deportes. Cada uno jugó un partido en el Estadio Nacional frente a rivales de Europa.

Publicidad

Publicidad

Por el lado de Alianza Lima se enfrentó al Valencia en un emocionante juego que acabó 2-2. Los goles ‘blanquiazules’ fueron de Guevgeozián y Montes, mientras que los ‘Che’ anotaron por medio de Alcácer y Otamendi. Como quedaron en empates tuvieron que ir a los penales, en donde los ‘íntimos’ se impusieron por 9 a 8.

Mientras tanto, Universitario se vio las caras ante la Fiorentina de Italia en un duelo bastante competitivo. El partido terminó con el marcador por 1-0 y el único tanto fue de Brillante a los 32 minutos.

ver también El DT campeón de Copa Libertadores que rechazó dirigir a la Selección Peruana: “La Federación le preguntó…”