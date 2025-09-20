FC Barcelona vs. Getafe: hora, canal y dónde ver en vivo por la fecha 5 de LaLiga 2025-26

FC Barcelona y Getafe disputan este domingo 21 de setiembre el cierre de la fecha 5 de LaLiga 2025-26. El último partido de la jornada se juega en el Estadi Johan Cruyff donde ambos equipos van por un triunfo en busca del segundo lugar en la tabla detrás del líder Real Madrid.

Barcelona, actualmente, es el escolta del Real Madrid en la tabla de posiciones de LaLiga. El conjunto merengue ganó el sábado al Espanyol por 2-0 y le sacó cinco puntos de ventaja, por lo que los Culés están obligados a sumar de a tres puntos para que no quedar relegados. Además, si Getafe gana los superará en ese segundo lugar y quedaría a tres de los blancos.

Hansi Flick planea mantener la base titular del Barça, sobre todo teniendo en cuenta el partido del pasado jueves por la UEFA Champions League. El triunfo ante Newcastle le permitió un buen arranque en el certamen europeo. Marcus Rashford apunta a seguir en el once titular reemplazando al lesionado Lamine Yamal.

Los Azulones, por su parte, tienen un buen arranque de torneo con tres triunfos sobre cuatro partidos posibles, ya que sólo cayeron ante Valencia. José Bordalás sólo le pudo ganar dos veces como entrenador al Barcelona de los 16 partidos disputados. Tarea para nada sencilla.

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Getafe?

Estos son todos los horarios para el partido entre FC Barcelona y Getafe alrededor del mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:00 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 08:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 04:00 AM .

. China: 03:00 AM.

¿Dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Getafe por la fecha 5 de LaLiga 2025-26?

FC Barcelona vs. Getafe juegan este domingo 21 de setiembre en el Estadi Johan Cruyff por la fecha 5 de LaLiga 2025-26. El partido se podrá ver en vivo para toda Sudamérica por el canal ESPN, mientras que también estará disponible en la plataforma Disney+.

Hasta el 27 de setiembre, Disney+ ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 17,45 para Disney+ Estándar y 34,45 para Disney+ Premium.

En Centroamérica y México, el duelo entre el Barça y los Azulones irá por Sky Sports y Sky+. Por su parte, en los Estados Unidos se verá por las pantallas de ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV. Y en España, Barcelona vs. Getafe se podrá disfrutar en vivo por Movistar+, LaLiga TV Bar HD, DAZN España, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y Amazon Prime Video.

Las alineaciones titulares para FC Barcelona vs. Getafe

FC BARCELONA: Joan Garcia; Jules Koundé, Éric García, Andreas Christensen, Gerard Martín: Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López; Raphinha, Marcus Rashford y Ferrán Torres. DT: Hansi Flick.

GETAFE: David Soria; Kiko Femenía, Dakonam Djené, Abdel Abqar, Domingos Duarte, Diego Rico; Luis Milla, Mauro Arambarri, Mario Martín; Adrián Liso y Borja Mayoral. DT: José Bordalás.