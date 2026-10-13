¿Julián Álvarez se acerca al Barcelona? Tendría nuevo agente y coincidiría con un viejo conocido

Del Atlético Madrid podría salir pronto. Julián Álvarez cambia de agente, y esto lo podría acercar un poco más a Barcelona. Cambios potentes.

El futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid da un giro totalmente inesperado. Tras romper su relación con su anterior representante, el delantero argentino ha tomado una decisión crucial para su carrera.

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Según informó el periodista Ferran Martínez en Mundo Deportivo, el atacante ha elegido a Pablo Barquero como su nuevo agente. Este movimiento estratégico sacude el mercado de fichajes y alimenta las especulaciones sobre un posible acercamiento futuro al FC Barcelona.

Julián Álvarez cambia su vida como futbolista profesional. (Foto: X).

Un cambio estratégico en la representación

La elección de Pablo Barquero no es un dato menor en esta trama. Se trata del mismo representante de Rodrigo Hernández, una figura clave y muy respetada en el panorama futbolístico europeo.

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La llegada de Barquero a la gestión de la carrera de la “Araña” abre un canal de diálogo directo y fluido con la directiva culé. Este movimiento estratégico podría facilitar las negociaciones en los próximos mercados de fichajes si el delantero decide cambiar de aires.

Tensión y reestructuración en Atlético de Madrid

El delantero venía acumulando ciertas tensiones internas tras un periodo convulsionado en el Metropolitano. La falta de estabilidad y las dudas sobre el proyecto deportivo enfriaron la relación entre el jugador, su entorno y la cúpula directiva del club rojiblanco.

Con la incorporación de Barquero, el círculo íntimo del futbolista busca un perfil con experiencia, estabilidad y una hoja de ruta clara. El objetivo principal es encarrilar las aspiraciones deportivas del argentino a corto plazo.

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El mercado europeo en alerta por Julián Álvarez

El nombre de Julián Álvarez vuelve a estar así en el centro de todas las miradas en Europa. La Premier League y LaLiga siguen muy de cerca cada uno de los movimientos del atacante.

Los próximos meses serán decisivos para conocer si este cambio en la representación se traduce en una salida inminente. Las fuentes de Mundo Deportivo aseguran que los cambios en su entorno ya están dando de qué hablar.

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