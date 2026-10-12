CR7 sorprendió al mundo con un gesto antes del partido ante Neftchi Fergana por la Champions Asiática. El partido demoró su inicio por una alerta.

Cristiano Ronaldo ha dejado una imagen que ha dado la vuelta al mundo en medio del conflicto en Medio Oriente. Antes del inicio del partido entre Al Nassr y Neftchi Fergana por la AFC Champions League Elite, el portugués besó la camiseta de su club, pero lo hizo en una parte en especial.

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La situación en Arabia Saudita no es buena por el conflicto con Yemen, que ha derivado en ataques con mísiles, precisamente en el país saudí. El alerta es total en las ciudades más importantes, incluso en Riad donde se disputó el partido entre Al Nassr y Neftchi.

Momentos antes del inicio del partido, todo se paró. Las voces del estadio King Saud University Stadium emitieron un alerta, que llevó a que todo se demore. “Queridos espectadores, debido a una alerta reportada por la Protección Civil, les pedimos que permanezcan tranquilos y se mantengan seguros en sus asientos. No hay nada de qué preocuparse y el partido se reanudará en unos minutos”, informó el locutor.

Poco después de esto, se pudo ver a los jugadores de Al Nassr en el campo de juego, pero todos los reflectores fueron con Cristiano Ronaldo, quien se quedó en el banco de suplentes. En un momento, las cámaras mostraron cómo el ‘Bicho’ besó la camiseta de Al Nassr, pero lo hizo en la parte de la espalda donde se ubica el símbolo de Arabia Saudita, el cual tiene una palmera y dos espadas cruzadas.

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CRISTIANO RONALDO MONTRE SON SOUTIEN À L’ARABIE SAOUDITE 𝗘𝗡 𝗘𝗠𝗕𝗥𝗔𝗦𝗦𝗔𝗡𝗧 𝗟𝗘 𝗦𝗬𝗠𝗕𝗢𝗟𝗘 DU PAYS ! 🇸🇦⚔️🌴



Le match d’Al Nassr en Ligue des champions asiatique contre Neftchi 🇺🇿 a été retardé de quelques minutes en raison des alertes à Riyad.



Avant le match,… https://t.co/dsBwZg8JZL pic.twitter.com/KhhJLDqvso — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) October 12, 2026

Cristiano Ronaldo anotó gol en el triunfo de Al Nassr

Luego de la demora por la alerta, el partido se jugó. Al Nassr triunfó por 3-1 ante Neftchi Fergana en el King Saud University Stadium por la fecha 2 de la fase liga de la AFC Champions League Elite. Cristiano Ronaldo anotó uno de los goles.

Luego de la apertura del marcador por parte de Ángelo, CR7 anotó el 2-0 con una media vuelta en el área chica, luego de un pase de pecho de Ayman Yahya. El descuento de Alisher Odilov al inicio del complemento le dio emoción al partido, pero un gol en contra Anvarjon Gofurov le dio el 3-1 definitivo al conjunto saudí.

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