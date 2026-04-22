¿Lamine Yamal se puede perder el Mundial 2026? Qué es una rotura en los isquiotibiales y cuánto tiempo de recuperación demanda

Las alarmas se han prendido en todo el mundo con la lesión de Lamine Yamal, generando una tremenda preocupación. El atacante del FC Barcelona después de patear un penal, terminó pidiendo el cambio, pues sintió algo que no era nada bueno para él. Ahora se conoció un poco más de lo que tendría y el tiempo que tardará en recuperarse.

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Lo que se ha conocido mediante medios de España es que el jugador tendría una rotura en los isquiotibiales. Lo cual según se ha podido conocer un poco, lo mantendría fuera de lo que resta de la temporada en LALIGA. Por otro lado, su participación en el Mundial 2026 podría verse afectada ya que llegaría con lo justo a la fecha del debut de ‘La Roja’.

Así fue la lesión de Lamine Yamal:

ALERTA MUNDIAL: A PESAR DE HACER EL GOL DE PENAL, LAMINE YAMAL NO FESTEJÓ Y SE TIRÓ AL SUELO POR UNA POSIBLE LESIÓN.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Dra1B98byZ — SportsCenter (@SC_ESPN) April 22, 2026

¿Qué es una rotura en los isquiotibiales?

Esto vendría a ser un desgarro en los músculos de la parte posterior del muslo, por lo general este se siente como un ‘pinchazo’ agudo que se puede dar durante una carrera o también por una desaceleración brusca. En este caso, va a ser clave que se pueda ver que tan grave es la lesión que tiene el jugador del Barcelona para poder determinar su recuperación. Este jueves se conocerá más a fondo la gravedad de la situación.

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Rotura de los isquiotibiales (Foto: FisioClinis).

Lo que si es cierto, que si en caso de ser algo leve hablamos de 1 a 2 semanas que estaría de baja. Pero si hablamos de una lesión moderada o grave, ahí ya requiere de un tiempo más prolongado de descanso, el cual va de las 3 semanas a incluso varios meses fuera de las canchas.

Por esa razón en España ya están preocupados pensando en el próximo Mundial. Pues se estima que exagerando en 5 semanas estaría bien, llegando muy justo al debut para la Copa del Mundo. Pero todavía no se conoce la gravedad de la lesión, así que dependiendo de esto se podrá determinar de forma más exacta qué es lo que pasará con el atacante.

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