Peligra Felipe Chávez y festeja Luis Díaz: Bayern Múnich fija su atención en un ex Boca

Bayern Múnich está en un buen momento tanto en la Bundesliga como en la UEFA Champions League, pero no le quita el ojo al mercado. Desde Argentina, llegó una información que sorprende, ya que se trata de un posible refuerzo para el equipo de Vincent Kompany. El argentino Valentín Barco sería pretendido por el conjunto ‘bávaro’.

Se trata de uno de los jugadores en mejor forma del fútbol de Francia. Barco, quien se inició en Argentina en Boca Juniors, es figura en el Racing de Estrasburgo y llama la atención de varios clubes en Europa. Uno de ellos sería Bayern Múnich, según informó el periodista argentino Augusto César en su cuenta de X (Twitter).

Valentín Barco, en la mira del Bayern Múnich (Fuente: X @Augustocesar22).

“Valentín Barco es pretendido por Bayern Munich“, informó el mencionado comunicador, quien destacó las cualidades del jugador. “Es el argentino con más asistencias en las 5 principales ligas del Mundo en lo que va de la temporada (8)“, agregó. No especificó cifras o algún tipo de negociación del club alemán con el francés o con el jugador.

El ‘Colo’, quien llegó a Racing de Estrasburgo a mitad de 2025 por sólo 10 millones de euros desde el Brighton, está en un gran momento personal, aunque no deja de lado sus polémicas. En el triunfo 2-1 ante Metz este domingo 19 de enero, tuvo un gesto poco profesional y burlón cuando no saludó a un rival tras el partido y le mostró el escudo.

La polémica vino por un gesto del futbolista Gauthier Hein, quien hizo un gesto de frío a la tribuna local en el Stade de la Meinau, casa del Estrasburgo. Barco le hizo el gesto del escudo por tratarse de un clásico en Francia y a modo de burla por lo anterior.

Valentín Barco puede ayudar a Luis Díaz, pero perjudicar a Felipe Chávez

La posibilidad de que Valentín Barco pueda ser refuerzo del Bayern Múnich puede revolucionar al plantel. Pese a que en Boca Juniors inició como lateral izquierdo y puede jugar en la posición, en Racing de Estrasburgo destaca jugando como interior en el mediocampo.

Por eso, en el club ‘bávaro’ podría ser una buena pieza para el mediocampo. Si bien hay nombres destacados como Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic o Leon Goretzka, evidentemente, Vincent Kompany podría tener a la mano a Barco para que sea una opción de recambio de estos nombres. De hecho, Goretzka podría salir a mitad de 2026 por la finalización de su contrato.

Por supuesto, la llegada del ‘Colo’ sería una gran ayuda para enlazar el mediocampo con los jugadores de adelante, entre ellos, Luis Díaz. Una conexión Barco-Díaz podría darle buenas alegrías a Vincent Kompany, sobre todo para un segundo semestre en donde el Bayern peleará por la Bundesliga y la UEFA Champions League.

Luis Díaz podría ser de los beneficiados de la llegada de Valentín Barco (Getty Images).

Sin embargo, la llegada de un volante con juego puede perjudicar a otros nombres, sobre todo, juveniles que vienen tomando vuelo en los últimos partidos. Son los casos, por ejemplo, de Tom Bischof, David Santos Daiber y, sobre todo, el peruano Felipe Chávez. ¿Por qué los perjudicaría? Porque les quitaría minutos de juego.

¿Cuánto vale Valentín Barco?

Valentín Barco tiene un valor de mercado de 25 millones de euros, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt.

