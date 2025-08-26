Real Madrid afronta un inesperado contratiempo dentro de su plantilla. Cuando parecía que todo estaba definido con el comienzo de la temporada en LaLiga, Dani Ceballos tendría todo listo para ser nuevo jugador del Olympique de Marsella. De hecho, hasta hubo un mensaje de despedida del jugador durante los últimos días. Con esto, en España, especulan con una salida desesperada al mercado por parte del cuadro ‘merengue’ y ya hay nombres dando vueltas.

Las negociaciones entre Olympique de Marsella, Real Madrid y Dani Ceballos están a falta de detalles de cerrarse. Lo único que resta sería el monto de la transferencia. Si bien en España esperaban una cifra entre 15 y 20 millones de euros para dejarlo salir, el acuerdo se daría en 13 millones de euros con cláusulas. En Francia, no descartan una cesión con opción de compra obligatoria.

Por su parte, Dani Ceballos está decidido a salir al fútbol francés. De hecho, según el diario AS, hasta tuvo conversaciones con el actual entrenador del Marsella, Roberto de Zerbi, quien lo convenció para llegar al club en donde sería “importante” y le garantizaría titularidad.

El propio mediocampista español ya dio un primer indicio de salida luego del partido ante Real Oviedo donde ingresó al minuto 87 por Kylian Mbappé. En redes sociales, metió un “last dance”, que varios lo tomaron como un adelanto de lo que supondría un adiós del club. Finalmente, trascendió lo de Marsella.

Dani Ceballos y su mensaje de despedida: “Last dance” (Instagram @danifuli10).

Las opciones en Real Madrid para reemplazar a Dani Ceballos

Xabi Alonso quiere aprovechar la salida de Dani Ceballos para que Real Madrid busque un último refuerzo antes del final del mercado. En el club, van en la misma línea, según varios reportes en España. La prioridad apunta a un mediocampista central, pero los nombres que suenan son más de juego.

El primer nombre mencionado por el diario AS es el de Adam Wharton, una de los jóvenes talentos en el mediocampo del Crystal Palace. Se trata de un zurdo inglés de 21 años, de 1,82 metros, con mucha personalidad y que podría ser un reemplazo más del perfil de Ceballos antes que un mediocampista central. Sin embargo, esta opción es cara, ya que no saldrá por menos de 80 millones de euros, ya que tiene un contrato hasta 2029.

Wharton empezó a crecer en la consideración alrededor del Real Madrid durante las últimas semanas, incluso antes de la salida de Ceballos. El club monitorea su situación y la idea era hacerle un mayor seguimiento este año.

La segunda opción sobre la mesa es un futbolista todavía más joven que Wharton. El joven Kees Smit del AZ Alkmaar, de sólo 19 años, también ha sido destacado por los cazatalentos ‘merengues’. También se trata de un volante más de juego que de un pivote, pero su precio de 25-30 millones de euros podría ser una apuesta atractiva desde el Santiago Bernabéu.

Real Madrid piensa en una opción de reemplazo desde el club

Ahora bien, si las opciones en el mercado no terminan por satisfacer al Real Madrid y no logra cerrar ningún refuerzo, recurrirá a lo que tenga a disposición en el plantel. Ahí es donde Xabi Alonso empieza a ver con buenos ojos a un joven futbolista de ‘La Fábrica’, que ya ha tenido convocatorias al primer equipo.

Thiago Pitarch, joven futbolista del Real Madrid (Getty Images).

Se trata de Thiago Pitarch, volante central que es una fija para Álvaro Arbeloa en el Real Madrid Castilla. Sin embargo, Alonso lo ha convocado al primer equipo, sobre todo, ante ciertas ausencias en el mediocampo. La idea es que vaya alternando, pero con la salida de Dani Ceballos y sin refuerzos de mercado, podría ser una fija en el banco e ir ganando minutos en el primer equipo.

Se viene una decisión importante para el final del mercado en Real Madrid. La salida de Dani Ceballos cambió los planes y la chance de un fichaje desesperado en los próximos días está a la vista.

