Williams Riveros ingresó cuando Universitario ganaba 1-0 a Coquimbo Unido y terminó perdiendo 2-1 por la Copa Libertadores.

Universitario dejó escapar un triunfo clave en Chile y terminó cayendo ante Coquimbo Unido por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores, situación que lo deja al borde de la eliminación.

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El equipo crema había golpeado primero con un gol de Alex Valera en el primer tiempo y parecía llevarse tres puntos de oro que lo acercaban a los octavos de final.

Sin embargo, todo cambió en el arranque del segundo tiempo cuando Williams Riveros ingresó por Anderson Santamaría al minuto 46, una modificación que hoy está siendo muy cuestionada por la hinchada crema.

Apenas cuatro minutos después, Guido Vadalá marcó el empate para Coquimbo Unido al minuto 50 y luego volvió a aparecer al 72 para sellar la remontada chilena.

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Universitario en la previa del partido ante Coquimbo Unido en Chile. (Foto: Universitario Prensa)

Williams Riveros en la mira tras papelón ante Coquimbo Unido

Tras el partido, las redes sociales explotaron contra Williams Riveros con comentarios muy duros como: “Desde que jaló su examen de nacionalización, Riveros solo se ha dedicado a estorbarnos”, “Santamaría con amarilla es mucho más que Riveros” y “Estoy harto de Riveros”.

La derrota dejó a Universitario en una situación muy complicada en la tabla del Grupo B y ahora deberá jugarse la vida ante Nacional de Uruguay en Montevideo.

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Hinchas de Universitario explotaron contra Williams Riveros tras derrota en Copa Libertadores. (Foto: X)

¿Cuánto vale actualmente Williams Riveros?

Williams Riveros vale 450 mil euros a sus actuales 33 años, según la información oficial de la página especializada Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Williams Riveros tiene contrato con Universitario?

Williams Riveros tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2027.

Datos claves

Alex Valera anotó el primer gol para Universitario antes de la remontada de Coquimbo Unido.

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Guido Vadalá marcó un doblete a los minutos 50 y 72 para el triunfo chileno.