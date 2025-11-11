La Selección Peruana en este momento no está pasando por una buena etapa futbolística. Pero a pesar de esto, en otros países siempre recuerdan las grandes etapas que ha tenido el cuadro ‘Bicolor’. Incluso famosos jugadores que hasta lucen la camiseta de la selección, pues también es una de las más lindas.

En este caso, se pudo conocer que Mats Hummels, campeón del Mundo con Alemania en Brasil 2014 se puso la camiseta de la ‘Bicolor’. El defensor nacional sorprendió al ponerse la 10 de Teófilo Cubillas. Pues en este caso aprovechó para recordar la camiseta de 1978, en donde Perú estuvo en el Mundial de Argentina. El ‘Nene’ fue de los mejores, incluso acabó con 5 goles y solo quedó por debajo de Mario Alberto Kempes que fue el máximo anotador con 6 dianas.

Matts Hummels con la camiseta de Perú (Foto: Instagram Matts Hummels).

Con esta imagen, queda en claro la gran admiración de Mats Hummels por el ‘Nene’ Cubillas. Uno de los hombres más importantes que ha tenido el fútbol peruano. Hay que recordar que constantemente es invitado a eventos de la misma FIFA, en donde es uno de los embajadores. Por lo que se le puede ver muchas veces enlos Mundiales de Fútbol.

¿Con qué jugadores peruanos ha compartido Matts Hummels?

A lo largo de su carrera como profesional, Mats Hummels solo ha logrado compartir con un jugador peruano. Ese fue Claudio Pizarro en la temporada 2006-07, ambos estuvieron defendiendo los colores del Bayern Múnich. No obstante, ese era recién el comienzo del defensor central, por lo que no compartieron mucho dentro de la cancha.

Ahora, si hablamos como rivales, entonces tenemos que mencionar a Jefferson Farfán y Carlos Zambrano. Quienes estuvieron en la Bundesliga y se midieron ante el defensor alemán.

A nivel Selección, Hummels nunca pudo enfrentar a la ‘Bicolor’. Recordemos que en el 2018 el cuadro ‘Teutón’ se midió ante el equipo de Ricardo Gareca, derrota para los nuestros por 2-1. En aquel partido el central estuvo en el banco de suplentes. Mientras que en el duelo del 2023 con Juan Reynoso no fue convocado. Ese encuentro terminó con un 2-0 también a favor de los alemanes.

