Por qué no juegan Antonio Rüdiger ni David Alaba hoy para Real Madrid ante Barcelona en el Clásico de LaLiga 2025-26

Real Madrid enfrenta a FC Barcelona en el Clásico de España este domingo 26 de octubre por la jornada 10 de LaLiga 2025-26. Sin embargo, lo hará sin Antonio Rüdiger ni David Alaba, bajas en la convocatoria del entrenador Xabi Alonso. Ambos se deben a sendas lesiones.

Antonio Rüdiger y David Alaba son las dos principales bajas del Real Madrid para este derbi español ante el FC Barcelona. Xabi Alonso no los cuenta, aunque sí podrá tener a Dean Huijsen, Raúl Asencio y Trent Alexander-Arnold, quienes venían de sendas molestias.

¿Por qué no juegan Rüdiger ni Alaba hoy en Real Madrid en el Clásico?

Antonio Rüdiger y David Alaba son bajas de la convocatoria del Real Madrid para el Clásico ante FC Barcelona. Ambos venían con distintas lesiones y, si bien, en el caso del austríaco había chances de estar, finalmente, Xabi Alonso los descartó.

Rüdiger tuvo una rotura en el recto anterior de la pierna izquierda, mientras que Alaba tenía una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha. El alemán recién volvería a jugar después de la fecha FIFA de noviembre, mientras que el austríaco podría volver ante el Valencia el próximo sábado 1 de noviembre.

Dean Huijsen jugaría en lugar de Rüdiger y Alaba en la defensa, acompañando a Éder Militao en la zaga central. En los laterales aparecerían Fede Valverde y Álvaro Carreras.

La alineación titular del Real Madrid ante FC Barcelona

Xabi Alonso pone lo mejor a disposición para jugar ante FC Barcelona. Real Madrid tiene la siguiente alineación: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni; Arda Güler, Jude Bellingham; Vinícius Júnior; y Kylian Mbappé.

¿A qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Real Madrid vs. FC Barcelona?

Real Madrid vs. FC Barcelona, en el Santiago Bernabéu y por la fecha 10 de LaLiga 2025-26, se juega este domingo 26 de octubre desde las 10:15 a.m. (hora Lima). El partido se puede ver en vivo por ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica.

