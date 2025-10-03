Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO: a qué hora juegan y qué canal de TV y online pasa el partido de LaLiga 2025-26

Real Madrid y Villarreal protagonizan este sábado 4 de octubre desde las 2:00 p.m. (Perú) el partido más destacado de la fecha 8 de LaLiga 2025-26. El escenario para este duelo es el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid y se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+ en Perú. Guillermo Cuadra Fernández es el árbitro principal para el encuentro y Javier Iglesias Villanueva, en el VAR.

Se enfrentan el escolta de Barcelona y el tercero en la tabla de posiciones de LaLiga 2025-26. Real Madrid quedó en el segundo lugar debido a la derrota sufrida ante Atlético de Madrid en la última jornada liguera (también al triunfo del Barça ante Getafe). Villarreal viene en racha con tres triunfos conseguidos en sus últimos tres encuentros.

El equipo de Xabi Alonso viene de un viaje largo desde Kazajistán donde ganó al Kairat Almaty por 5-0 en UEFA Champions League. Sin embargo, en LaLiga, buscará volver al triunfo debido a la dura caída 5-2 en el derbi de Madrid. Para este encuentro se perfilan algunos cambios con respecto al duelo de hace algunos días en la competencia continental.

El ‘Submarino Amarillo’ de Marcelino García Toral también viene de jugar Champions. Rescató un empate 2-2 como local ante Juventus para sumar su primer punto en dicho torneo. En LaLiga, el presente es muy prometedor con su tercer lugar, pero ahora tiene una prueba importante en el Bernabéu.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga 2025-26?

Conoce los horarios alrededor del mundo para el partido entre Real Madrid y Villarreal en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la fecha 8 de LaLiga 2025-26:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:00 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 08:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 04:00 AM .

. China: 03:00 AM.

¿Qué canal de TV y dónde ver online en vivo Real Madrid vs. Villarreal?

Real Madrid vs. Villarreal se juega este sábado 4 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 8 de LaLiga 2025-26. El partido se puede ver en vivo por ESPN por TV y por la plataforma Disney+ para toda Sudamérica.

En tanto, para México y Centroamérica, el duelo se puede disfrutar en vivo por Sky Sports para TV y para la app Sky+ (sólo México). Por su parte, en Estados Unidos, se podrá ver por ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV.

Y, en España, la transmisión va en vivo y en directo por Movistar+, LaLiga TV Bar HD, DAZN España, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y Amazon Prime Video.

Las alineaciones titulares para Real Madrid vs. Villarreal

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos o Fede Valverde, Arda Güler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior o Rodrygo. DT: Xabi Alonso.

VILLARREAL: Arnau Tenas; Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Santi Comesaña, Pape Gueye, Thomas Partey; Nicolas Pépé, Tajon Buchanan y Georges Mikautadze. DT: Marcelino García Toral.

Tabla de posiciones de LaLiga 2025-26

