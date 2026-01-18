¡Sorpresa en Anoeta! Real Sociedad venció 2-1 a FC Barcelona por LaLiga: resumen y goles

Real Sociedad y FC Barcelona se enfrentaron el día de hoy en el marco de la fecha 20 de LaLiga. El Reale Arena fue testigo de uno de los partidos más importantes de la jornada, sobre todo cuando los culés necesitaban el triunfo a como de lugar para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones y no lo consiguieron. Es así que los de Anoeta consiguieron una gran victoria por 2-1.
En cuanto al trámite del partido, desde un inicio se pudo apreciar una intención clarísima por parte FC Barcelona respecto a encontrar la ventaja. Lo hicieron en 3 oportunidades, pero fueron los goles fueron anulados por posición adelantada. Para sorpresa de todos, a los 32′ apareció Mikel Oyarzabal para poner el 1-0 en el marcador y así terminaría la primera etapa.
Ya en el segundo tiempo, FC Barcelona se iría con todo en busca del empate. No serían tan claros en la definición y recién a los 70′ fue Marcus Rashford quien puso la igualdad, pero la alegría no les duraría mucho. Goncalo Guedes marcó el 2-1 a los 71′, es decir que fue luego de la celebración blaugrana. Finalmente, el resultado no se movería más y fue victoria de Real Sociedad.
¡Revive el minuto a minuto de Real Sociedad vs. FC Barcelona!
90'+10 ¡Final del partido!
Real Sociedad derrotó 2-1 a FC Barcelona por la fecha 20 de LaLiga. Los goles fueron anotados por Mikel Oyarzabal y Goncalo Guedes; mientras que para los culés marcó Marcus Rashford.
90'+6 ¡Intento de Lamine Yamal!
El extremo de FC Barcelona disparó desde larga distancia. No fue preciso y el balón se fue a los cielos.
90'+2 ¡Disparo de Fermín!
El atacante de FC Barcelona intentó en área de Real Sociedad y su remate fue detenido por la defensa rival.
90' ¡Se añaden 9 minutos!
El partido entre Real Sociedad y FC Barcelona se jugará hasta los 99' en Anoeta.
88' ¡Expulsión en Real Sociedad!
Carlos Soler vio la tarjeta roja luego de una durísima entrada en contra de Pedri. El árbitro fue asistido por el VAR y cambió la amarilla que sacó en la previa.
85' ¡Casi llega el empate de FC Barcelona!
Koundé cabeceó en el borde del área chica de Real Sociedad y el balón pegó en el palo mientras el arquero Remiro volaba para evitar la acción.
80' ¡Minutos finales del partido!
Real Sociedad vence 2-1 a FC Barcelona en el tramo final del partido, aunque el trámite indica que podrían venirse algunas emociones más.
76' ¡Real Sociedad encima!
Ahora son los de Anoeta quienes toman la delantera en acciones de peligro y están sobre el área de FC Barcelona para encontrar una nueva ventaja.
71' ¡Goooooooooooooooool de Real Sociedad!
Goncalo Guedes convierte el 2-1 de manera automática luego de un disparo en solitario estando en área de FC Barcelona. Desorden y desatención en la defensa culé.
70' ¡Gooooooooooooooool de FC Barcelona!
Marcus Rashford anota el 1-1 del partido tras un buen cabezazo en área de Real Sociedad. Mención aparte para el enorme centro y muy preciso de Lamine Yamal.
66' ¡Se salva Real Sociedad!
Lewandowski cabeceó en área rival y apareció la enorme figura de Remiro para salvar a los suyos gracias a una gran atajada en el aire.
64' ¡Llegó Real Sociedad!
Aramburu se sumó al campo de FC Barcelona y mandó un centro no tan preciso, pero luego de un buen rato los locales se asomaron.
57' ¡Intento de Lamine Yamal!
El atacante de FC Barcelona probó un disparo vía tiro libre, pero no lo hizo bien y el balón se fue muy por encima del arco defendido por Remiro.
50' ¡FC Barcelona busca el empate!
Los culés no quieren seguir perdiendo y vuelven a llegar con peligro sobre el área de Real Sociedad. Antes fue Dani Olmo y ahora lo hizo Eric García.
47' ¡Se la perdió FC Barcelona!
Dani Olmo remató y mandó el balón al palo en área chica de Real Sociedad. Los blaugranas salieron con todo en el arranque del segundo tiempo.
45' ¡Empezó el segundo tiempo!
Real Sociedad y FC Barcelona disputan la etapa final del encuentro. Por ahora, el triunfo es para los locales gracias a un gol de Mikel Oyarzabal.
45'+8 ¡Final del primer tiempo!
El duelo entre Real Sociedad y FC Barcelona termina en su primera etapa. Nos vamos al descanso y volvemos en 15'.
45'+7 ¡Acción anulada!
Tras una revisión en el VAR, el juez principal sancionó posición adelantada de Lamine Yamal en la acción ofensiva de FC Barcelona.
Fuente: ESPN.
45'+5 ¡Penal para FC Barcelona!
Zubeldía cometió infracción en contra de Lamine Yamal en área de Real Sociedad y el árbitro sancionó pena máxima para los culés.
45'+3 ¡Disparo de Lamine Yamal!
El crack de FC Barcelona volvió a aparecer y ahora intentó con rosca sobre el arco de Real Sociedad, pero Remiro despejó de estupenda manera.
45'+2 ¡Llegada de FC Barcelona!
Lamine Yamal hizo de las suyas en área de Real Sociedad y cuando quiso patear fue obstruido por la defensa rival.
45' ¡Se añaden 5 minutos!
El duelo entre Real Sociedad y FC Barcelona se jugará hasta los 50' en este primera etapa.
37' ¡Disparo de Dani Olmo!
El atacante de FC Barcelona se animó con un remate muy potente y el arquero Remiro puso bien las manos para despejar el balón.
35' ¡Minutos finales del primer tiempo!
Real Sociedad derrota parcialmente 1-0 a FC Barcelona en el tramo final de la primera etapa. El gol lo hizo Mikel Oyarzabal.
32' ¡Gooooooooooooooool de FC Barcelona!
Mikel Oyarzabal anota el 1-0 del partido tras un buen remate en área de FC Barcelona, mientras la defensa no pudo reaccionar a tiempo y perdió al atacante.
29' ¡Decisión final del VAR!
Tras una exhaustiva revisión, finalmente el árbitro confirmó su decisión y el duelo se mantiene igualado sin goles.
Fuente: ESPN.
27' ¡Gol anulado a FC Barcelona!
Lamine Yamal convirtió el 0-1 del encuentro, aunque la acción queda invalidada por posición adelantada. Hay revisión en el VAR.
25' ¡Primera llegada de Real Sociedad!
Gracias a una buena contra, fue Guedes quien disparó con potencia y no fue preciso ya que se resbaló en la previa.
23' ¡Se la perdió FC Barcelona!
Tras un pase de Lamine Yamal, fue Dani Olmo quien remató en área chica de Real Sociedad y no pudo hacerlo con precisión. Mandó el balón arriba de forma increíble.
19' ¡Real Sociedad no reacciona!
El equipo de Anoeta sigue sin generar peligro sobre el arco de Joan García y por ahora ven pasar el balón gracias a las intenciones de FC Barcelona.
14' ¡Llegada de FC Barcelona!
Dani Olmo se fue en velocidad y decidió rematar desde larga distancia, pero no lo hizo bien y el balón se fue muy por encima del arco defendido por Remiro.
9' ¡Gol anulado!
Tras revisión en el VAR, el árbitro sancionó falta de Dani Olmo en contra de Kubo en la acción previa del gol anotado por Fermín López. El duelo sigue 0-0.
Fuente: ESPN.
7' ¡Goooooooooooooool de FC Barcelona!
Fermín López anota el 0-1 del partido luego de recuperar un balón en mediocampo y disparar con precisión sobre el arco rival.
3' ¡La tuvo FC Barcelona!
Tras un pase preciso de Yamal, fue Pedri quien remató en área de Real Sociedad y no pudo concretar lo que pudo ser la apertura del marcador.
2' ¡Gol anulado a Real Sociedad!
Oyarzabal anotó el 1-0 del partido, pero la acción fue anulada por posición adelantada del atacante. Empezó con todo el encuentro.
1' ¡Empezó el partido!
Real Sociedad y FC Barcelona disputan la etapa inicial del duelo que se juega en el Reale Arena.
¡Los equipos salen a la cancha!
Real Sociedad y FC Barcelona pisan el gramado de juego del Reale Arena y todo va quedando listo para el pitazo inicial del encuentro.
¡Calentamiento de Real Sociedad!
El equipo de San Sebastián culminó con los trabajos precompetitivos y se alistan para el inicio del partido.
¡Calentamiento de FC Barcelona!
Los arqueros blaugranas fueron quienes dieron inicio a las sesiones precompetitivas para el duelo de hoy.
¡Llegada de FC Barcelona!
El equipo culé dijo presente en el Reale Arena y ahora ultiman detalles en la previa del inicio del partido.
¡Alineación titular de Real Sociedad!
Pellegrino Matarazzo alistó el siguiente equipo titular para recibir a FC Barcelona.
¡Vestuario listo de FC Barcelona!
Los blaugranas disputarán el duelo ante Real Sociedad con una novedosa camiseta anaranjada.
¡Alineación titular de FC Barcelona!
Hansi Flick preparó el siguiente equipo titular para visitar el día de hoy a Real Sociedad.
¡Bienvenidos a la cobertura del Real Sociedad vs. FC Barcelona!
Real Sociedad vs. FC Barcelona se ven las caras el día de hoy por la fecha 20 por LaLiga. A continuación, disfruta de todas las incidencias del partido.
Periodista Deportivo con más de 10 años de experiencia en el rubro. Como especialista y analista táctico he trabajado en Futbológico Perú, como guionista estuve en Alivia Media y como redactor en El Futbolero abarcando distintos mercados internacionales como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, España y México. Hoy enfocado en Bolavip Perú en cuanto a la Liga 1, Selección Peruana, Fútbol Internacional y Peruanos en el Extranjero.