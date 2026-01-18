¡Sorpresa en Anoeta! Real Sociedad venció 2-1 a FC Barcelona por LaLiga: resumen y goles

Real Sociedad y FC Barcelona se enfrentaron el día de hoy en el marco de la fecha 20 de LaLiga. El Reale Arena fue testigo de uno de los partidos más importantes de la jornada, sobre todo cuando los culés necesitaban el triunfo a como de lugar para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones y no lo consiguieron. Es así que los de Anoeta consiguieron una gran victoria por 2-1.

En cuanto al trámite del partido, desde un inicio se pudo apreciar una intención clarísima por parte FC Barcelona respecto a encontrar la ventaja. Lo hicieron en 3 oportunidades, pero fueron los goles fueron anulados por posición adelantada. Para sorpresa de todos, a los 32′ apareció Mikel Oyarzabal para poner el 1-0 en el marcador y así terminaría la primera etapa.

Ya en el segundo tiempo, FC Barcelona se iría con todo en busca del empate. No serían tan claros en la definición y recién a los 70′ fue Marcus Rashford quien puso la igualdad, pero la alegría no les duraría mucho. Goncalo Guedes marcó el 2-1 a los 71′, es decir que fue luego de la celebración blaugrana. Finalmente, el resultado no se movería más y fue victoria de Real Sociedad.

¡Revive el minuto a minuto de Real Sociedad vs. FC Barcelona!