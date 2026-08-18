Para olvidar a Rodri, Real Madrid ya mira un posible refuerzo de 60 millones de euros

Real Madrid empieza a mirarlo con buenos ojos. Lo pretendieron Barcelona y Atlético de Madrid. Estuvo cerca de ir al Mundial 2026.

Real Madrid tendría cerrada su plantilla para la temporada 2026/2027, que comenzará el próximo sábado 22 de agosto cuando enfrente al RCD Espanyol por LaLiga. Sin embargo, eso no quita que siga a la vista de posibles objetivos en el mercado.

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El fichaje frustrado de Rodri, más allá de los conocidos motivos que llevaron a ello, hace pensar que Real Madrid considere otras opciones para el mediocampo. El periodista José Félix Díaz, director del diario AS, puso sobre la mesa un nombre que ya atrajo la atención de otros grandes en España. Es el caso de Kees Smit, de sólo 20 años.

Una de las jóvenes figuras del fútbol neerlandés, con presente en el AZ Alkmaar, es una de las opciones que tiene el conjunto ‘merengue’ a futuro para el mediocampo. Se trata de un jugador que puede jugar a ambos perfiles, con buen pase filtrado y que se puede adaptar a cualquier posición del centro de la cancha.

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En Real Madrid lo tienen muy visto por algunos duelos que tuvo ante las juveniles del club. No obstante, pese a ser de sumo interés para grandes de Europa, se quedará en AZ Alkmaar salvo alguna oferta superadora que pueda surgir en los días finales de este mercado.

Real Madrid podría fichar a Kees Smit por 60 millones de euros

Ha sido un jugador muy seguido de cerca por los ojeadores del FC Barcelona y Atlético de Madrid. Sin embargo, ambos equipos han optado por diferentes perfiles de mediocampistas (el Barça optó por Rodri y el ‘Atleti’ compró a Morten Hjulmand) y lo han dejado a Smit en un segundo plano como opción.

De acuerdo a Díaz, en una nota firmada en el AS, Real Madrid considera su fichaje por una cifra de 60 millones de euros. Sin embargo, esto no ocurriría en este mercado, sino que se lo piensa a futuro. En AZ Alkmaar tiene vínculo hasta junio de 2028, por lo que no estaría apurado a una venta, a sabiendas de que tiene aún mucho por darle al cuadro neerlandés.

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También en la Premier League ha llamado la atención con varios clubes que lo pretenderían. Sin embargo, según el citado medio, su intención es jugar en LaLiga y el Madrid apunta a levantar la mano para reforzar su mediocampo de cara a futuro.

Kees Smit y su primera gran frustración, el Mundial 2026

Pese a ser un futbolista con experiencia en la Selección de los Países Bajos, aún con 20 años, Smit ya cuenta con una frustración fuerte en su carrera. Ronald Koeman lo dejó afuera de la lista final neerlandesa para el Mundial 2026.

El entrenador, hoy ya reemplazado por Xavi Hernández en ‘La Naranja’, optó por convocar jugadores más experimentados para la Copa del Mundo y lo pagó caro. La frescura y el cerebro de Kees Smit pudieron haberle ayudado en instancias importantes de competencia.

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Por supuesto, a futuro, le podrán aparecer otras oportunidades en esta clase de torneos. Para ello, debe dar el siguiente paso en su carrera, una vez que decida terminar con su etapa formativa en AZ Alkmaar. La gran pregunta es dónde será esto. Por ahora, en Real Madrid, está empezando a ganar enteros como opción.

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