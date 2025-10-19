Hay preocupación en Países Bajos y en Bélgica por el estado de salud de Royston Drenthe. El exjugador de Real Madrid, Hércules y Feyenoord, entre tantos equipos, fue ingresado en las últimas horas en un hospital belga con diagnóstico de derrame cerebral.

Publicidad

Publicidad

El FC de Rebellen, un equipo de exjugadores profesionales de Bélgica, donde se encuentra jugando Royston Drenthe, confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Según informaron, el destacado lateral izquierdo está estable y “en buenas manos”.

“La familia de Royston solicita tranquilidad y privacidad durante este tiempo para brindarle el apoyo y el espacio necesarios para su recuperación”, rezó parte del comunicado.

ver también EN VIVO Y GRATIS Getafe vs. Real Madrid por la fecha 9 de La Liga Vía DSports y DGO: minuto a minuto

Comunicado oficial sobre el estado de Royston Drenthe

Royston Drenthe ingresado en el hospital. Den Haag, 19 oktober 2025-

El viernes pasado, Royston Drenthe sufrió un ataque cerebral.

Drenthe está siendo atendido bien y está en buenas manos. El equipo y los involucrados esperan una recuperación sin problemas.

Publicidad

Publicidad

La familia de Royston pide paz y privacidad durante este período, para que puedan brindarle el apoyo y el espacio que necesita para su recuperación.

Para preguntas o solicitudes de medios de comunicación, por favor póngase en contacto con su dirección en 06-25303471 o 06-1222880.

¿Quién es Royston Drenthe?

Royston Drenthe debutó en la temporada 2005-06 jugando en el Feyenoord. Pero, para el Europeo Sub-21 de 2007 en Países Bajos, fue campeón y elegido el MVP del torneo. Eso llamó la atención del Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

Llegó al conjunto ‘merengue’ en 2007 a cambio de 13.5 millones de euros. Sin embargo, su tiempo en el Madrid no fue del todo bueno. Si bien jugó hasta 2012, nunca llegó a asentarse y hasta fue considerado durante todo este tiempo como uno de los peores fichajes del equipo. Pese a ello, le permitió ganar dos títulos, los únicos en su carrera, LaLiga 2007-08 y la Supercopa de España 2008.

En medio de su paso por Real Madrid, tuvo cesiones al Hércules y Everton. Tras 2012, empezó a jugar en distintas latitudes del mundo: Spartak Vladikavkaz, Sparta de Róterdam, Reading, Sheffield Wednesday, Erciyesspor, Alanya, Kozakken Boys, Real Murcia, Racing Mérida, Racing Murcia, Xerxes y Baniyas.

Publicidad

Publicidad

Se retiró en 2016 del fútbol profesional para incursionar en la música rap bajo el seudónimo Roya2Faces. Sin embargo, no duró mucho para volver a jugar nuevamente.