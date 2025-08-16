Susto en Barcelona con Joan García a minutos del partido ante Mallorca

Joan García causó un serio susto a todo FC Barcelona a pocos minutos del partido ante Mallorca, correspondiente a la fecha 1 de LaLiga 2025-26. Es que el guardameta tuvo que irse al vestuario con gestos de dolor cuando estaba haciendo el calentamiento junto a sus compañeros. Al final, puede atajar en el partido.

La transmisión de Movistar Deportes en España reportó el problema que sufrió el arquero titular del Barcelona (Iñaki Peña es suplente, Szczesny y Ter Stegen no están disponibles) mientras calentaba para el partido ante los ‘Bermellones’ en Son Moix.

García tuvo que salir del calentamiento junto a un auxiliar del cuerpo técnico de Barcelona y se lo pudo ver quejándose de un dolor en su mano izquierda. Se fue a vestuarios y, en ese momento, se puso en duda si atajaría en el partido.

¿Qué pasó con Joan García a minutos de Mallorca vs. Barcelona?

Múltiples reportes en España apuntaron a una lesión en la mano izquierda para Joan García, lo que apuntó a un trabajo rápido por parte del cuerpo médico del Barcelona para garantizar su presencia. Según el periodista Adrià Albets, se trataría de una “luxación en un dedo de la mano izquierda durante el calentamiento”.

Por eso, el exguardameta del RCD Espanyol tuvo que ser atendido en el vestuario. Según este comunicador, se le redujo la dolencia y le pusieron un vendaje para que pueda estar disponible para el partido en los próximos minutos.

Deco, director deportivo del Barça, habló en Movistar Deportes sobre el estado de su arquero. “El doctor me ha dicho que lo de Joan García no es nada y podrá jugar“, le aseguró al periodista Ricardo Sierra.

La alineación de FC Barcelona ante Mallorca

Joan García, finalmente, pudo volver al campo de juego para terminar el calentamiento. Por lo tanto, ataja en el partido ante Mallorca, en el debut liguero del Barça.

La alineación ‘culé’ tiene a Joan García; Éric García, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha.