Ver EN VIVO Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich: hora, canal de TV y alineaciones para el partido por la Bundesliga 2025-26

Bayern Múnich quiere seguir con su invicto y enfrenta a uno de los equipos del Top 5 en la Bundesliga, Eintracht Frankfurt. Los detalles.

Por Hugo Avalos

Luis Díaz, figura del Bayern Múnich.
© Getty ImagesLuis Díaz, figura del Bayern Múnich.

Eintracht Frankfurt y Bayern Múnich juegan el partido más destacado de la fecha 6 de la Bundesliga 2025-26. El Deutsche Bank Park se prepara este sábado 4 de octubre para este duelo en donde se enfrentan el líder del torneo y el quinto de la tabla de posiciones de la Primera División alemana.

Bayern Múnich no conoce la derrota ni el empate en estas cinco primeras jornadas de la Bundesliga. Fueron todos triunfos para el equipo de Vincent Kompany (ante Leipzig, Augsburg, Hamburg, Hoffenheim, Werder Bremen). Además, en la UEFA Champions League, viene de golear al Pafos por 5-1.

Pese a este partido entre semana con el conjunto chipriota, Kompany apunta a poner a todos sus titulares para este duelo crucial ante uno de los equipos más regulares de la Bundesliga, que también tuvo actividad por Champions.

Eintracht Frankfurt está en el quinto lugar de la Bundesliga con 9 unidades por los tres triunfos que tuvo en estas primeras fechas (Werder Bremen, Hoffenheim y Borussia Mönchengladbach). Sin embargo, viene de un duro golpe en el Metropolitano al caer 5-1 ante Atlético de Madrid. Por lo cual, buscará recuperarse y cortarle el invicto a los ‘Bávaros’.

¿A qué hora juegan Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich?

Mira los horarios alrededor del mundo para el partido Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich por la fecha 6 de la Bundesliga 2025-26:

  • Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 11:30 AM.
  • Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 12:30 PM.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 01:30 PM.
  • Estados Unidos (PT): 09:30 AM.
  • México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 10:30 AM.
  • España, Alemania, Francia e Italia: 06:30 PM.
  • Portugal y Reino Unido: 05:30 PM.
  • Corea del Sur/Japón: 01:30 PM.
  • China: 12:30 PM.
¿Qué canal pasa y dónde ver Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich?

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich se juega en el Deutsche Bank Park este sábado 4 de octubre por la fecha 6 de la Bundesliga 2025-26. El partido no cuenta con transmisión de TV en Sudamérica, pero se puede ver por la plataforma Disney+.

En México y Centroamérica, se puede ver en vivo por Sky Sports, mientras que en el primer país también estará disponible en la plataforma Sky+. Y, en Estados Unidos, va por ESPN Select y ESPN App.

Las alineaciones de Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich

EINTRACHT FRANKFURT: Kauã Santos; Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate, Nathaniel Brown; Ellyes Skhiri, Farès Chaïbi; Ritsu Doan, Can Uzun, Ansgar Knauff; y Jonathan Burkardt. DT: Dino Toppmöller.

BAYERN MÚNICH: Manuel Neuer; Sacha Boey, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Tabla de posiciones de la Bundesliga 2025-26

hugo avalos
Hugo Avalos
Better Collective Logo