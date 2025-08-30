FC Augsburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO: cómo ver por TV y online partido por la Bundesliga 2025-26

Bayern Múnich visita el WWK Arena para enfrentar a FC Augsburgo este sábado 30 de agosto por la segunda fecha de la Bundesliga 2025-26. Ambos equipos vienen de ganar en sus estrenos en el torneo y están invictos en este inicio de temporada.

Vincent Kompany lleva un andar perfecto con Bayern Múnich, pese a que sufrió recientemente en la primera ronda de la DFB Pokal con el triunfo 3-2 ante el humilde SV Wehen Wiesbaden con el gol de Harry Kane al minuto 94. Antes, fue campeón de la Supercopa de Alemania al vencer 2-1 al Stuttgart y le ganó en el estreno de la Bundesliga al RB Leipzig por 6-0 con hat-trick de Kane, el doblete de Michael Olise y el gol de Luis Díaz.

El rival de los ‘Bávaros’ será el conjunto del Augsburgo dirigido por Sandro Wagner, quien supo jugar para el Bayern durante su etapa como jugador. El conjunto que hará de local triunfó en la primera jornada del torneo ante el Friburgo por 3-1 y también le ganó 2-0 al Hallescher en la DFB Pokal.

¿A qué hora juegan FC Augsburgo vs. Bayern Múnich por la Bundesliga 2025-26?

El duelo de invictos en la temporada entre FC Augsburgo vs. Bayern Múnich se disputa este sábado 30 de agosto por la segunda fecha de la Bundesliga. Estos son los horarios de inicio para todo el mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 11:30 AM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 12:30 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 01:30 PM .

. Estados Unidos (PT): 09:30 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 10:30 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 06:30 PM .

. Portugal y Reino Unido: 05:30 PM .

. Corea del Sur/Japón: 01:30 AM .

. China: 12:30 AM.

¿Cómo ver por TV y online FC Augsburgo vs. Bayern Múnich?

FC Augsburgo y Bayern Múnich se enfrentan este sábado por la segunda fecha de la Bundesliga 2025-26. El partido se puede disfrutar en vivo por ESPN (Colombia) para toda Sudamérica (ESPN 3 para Argentina) en TV. En tanto, vía streaming online va directo por la plataforma Disney+.

En tanto para Centroamérica y México, el partido se podrá ver en sus respectivos canales de Sky Sports, mientras que en éste último país también está la opción de verlo por Sky+. Y en Estados Unidos, la transmisión corre por cuenta de ESPN+ y de ESPN App.

Las posibles alineaciones de FC Augsburgo vs. Bayern Múnich

FC AUGSBURGO: Finn Dahmen; Chrislain Matsima, Jeffrey Gouweleeuw, Keven Schlotterbeck; Marius Wolf, Robin Fellhauer, Kristijan Jakic, Han-Noah Massengo, Dimitrios Giannoulis; Mert Kömür y Elias Saad. DT: Sandro Wagner.

BAYERN MÚNICH: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

