Confirman que un jugador del FC Barcelona abandona el club por 6 millones de euros

Luego de superar al Real Madrid en la final de la Supercopa de España y al Racing de Santander en la Copa del Rey, FC Barcelona sufre una mala noticia. Una de sus joyas, Dro Fernández, quien venía formando su camino en el primer equipo, informó su intención de pagar su cláusula de rescisión de 6 millones de euros para salir del club.

Toda una sorpresa en el FC Barcelona. Cuando todo parecía transcurrir con total normalidad, Dro Fernández pegó el portazo. Durante las últimas horas, habló con el entrenador Hansi Flick y le manifestó a la directiva su intención de dejar el club en este mismo mercado de invierno en Europa, según informó el periodista Carlos Monfort en el diario Sport.

Carlos Monfort adelantó la salida de Dro Fernández del Barça (X @monfortcarlos).

De esta forma, se va una de las gratas apariciones en el primer equipo del Barça en el último tiempo. Flick lo hizo debutar en el primer equipo en setiembre en el partido ante Real Sociedad por LaLiga. En total, disputó 151 minutos en cinco partidos (uno por Champions y los otros cuatro por la liga española).

La intención de Dro Fernández es aceptar una oferta de algún club que lo pretenda, sin tener que pagar una cifra de fichaje. Al pagar la cláusula de 6 millones, el joven futbolista queda en libertad de acción y puede firmar en este mercado con cualquier club que lo desee.

¿Por qué Dro Fernández se va del FC Barcelona?

A pesar que desde el Barça se buscó la posibilidad de renovarle su contrato para evitar una salida por el monto de su cláusula de rescisión de sólo 6 millones de euros, Dro Fernández consideró que no tendría oportunidades en el primer equipo. Por eso, busca una salida para ganar minutos, al considerarse listo para dar este paso en su carrera.

Dro Fernández, ante Clément Lenglet en el partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid (Getty Images).

En los ‘Culés’, las chances de que Dro pudiese sumar minutos escasearon en los últimos partidos. Fue suplente ante Guadalajara por Copa del Rey y ni siquiera fue convocado para jugar ante Racing de Santander recientemente. A esto hay que sumarle que su producción fue bajando considerablemente.

Sin chances en el primer equipo, decidió emprender rumbo hacia otro destino para tratar de tener una mayor participación en alguna otra institución. Con este panorama, decidió acelerar todo en las últimas horas y dar a conocer su decisión tanto al club como al comando técnico.

¿A qué club se irá Dro Fernández tras salir del FC Barcelona?

Por el momento, no hay una opción clara sobre el futuro de Dro Fernández, más allá de la intención de pagar los 6 millones de euros de su cláusula. En primera medida, desde el diario Sport mencionaron ofertas de la Premier League de Inglaterra y la Bundesliga de Alemania para el joven volante.

En tanto, surgió la chance del PSG. Mundo Deportivo informó que en el vestuario azulgrana creen que el jugador llegará al conjunto parisino, mientras que fuentes de su entorno personal lo niegan.

Cabe recordar que el Manchester City pensó en un posible fichaje en el último mercado de verano, pero no trascendió oferta ni el club inglés negoció con el Barça.

