¿A qué hora y qué canal transmite EN VIVO Bolivia vs. México, partido amistoso internacional?

La selección de Bolivia continúa con su preparación para el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026. Este domingo 25 de enero enfrenta a su par de México en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra. Mira los detalles del encuentro.

Publicidad

Publicidad

Ambas selecciones han aprovechado el mes de enero para continuar con sus respectivas preparaciones con un sólo objetivo en mente, el Mundial 2026. La Selección de Bolivia evalúa nombres para afrontar el partido ante Surinam en marzo por el Repechaje para la Copa del Mundo. Mientras que México hace lo propio, ya clasificado al certamen por su condición de local.

Tanto ‘La Verde’ como ‘El Tri’ vienen de jugar partidos amistosos ante Panamá durante los últimos días. Bolivia igualó 1-1 ante ‘La Marea Roja’ el pasado domingo en Tarija con el gol de Richet Gómez. En tanto, los mexicanos triunfaron por 1-0 sobre el final con un gol en contra de Richard Peralta.

Publicidad

Publicidad

Ahora, ambos seleccionados afrontan este duro encuentro en Santa Cruz de la Sierra para probar nuevas piezas de cara a sus respectivos objetivos. Para ‘La Verde’ será el último partido en suelo nacional antes de enfrentar a Surinam por el Repechaje.

¿A qué hora comienza el amistoso Bolivia vs. México?

El partido amistoso entre Bolivia y México en Santa Cruz de la Sierra se juega este domingo 25 de enero a partir de las 15:30 horas local (14:30 horas en Perú y 13:30 horas de México).

ver también Festeja Bolivia: México sufre baja sensible para amistoso en Santa Cruz

¿Qué canal transmite Bolivia vs. México, amistoso internacional?

El partido Bolivia vs. México no tiene transmisión para toda Sudamérica, con excepción, por supuesto de Bolivia. En dicho país se puede ver en vivo por Unitel. En tanto, en México va por Canal 5 Televisa, Las Estrellas, TUDN, TUDN En Vivo, ViX, Azteca 7 y Azteca Deportes En Vivo.

Publicidad

Publicidad

Las alineaciones confirmadas de Bolivia y México

BOLIVIA: Carlos Lampe; Lucas Macazaga, Richet Gómez, Marcelo Torrez, Luis Paz; Ervin Vaca, Moisés Villarroel; Carlos Melgar, Ramiro Vaca, Fernando Nava; y Bruno Miranda. DT: Óscar Villegas.

MÉXICO: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Everaldo López, Jesús Gallardo; Erik Lira, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez; Diego Lainez, Kevin Castañeda y Armando González. DT: Javier Aguirre.