La selección de Bolivia ya juega ante Panamá en un partido amistoso este domingo 18 de enero. El escenario para este encuentro es el Estadio IV Centenario de Tarija. ‘La Verde’ continúa con su preparación para el repechaje intercontinental para el Mundial 2026, mientras que ‘La Marea Roja’ también prueba jugadores para la Copa del Mundo.
Bolivia 1-1 Panamá EN VIVO y GRATIS amistoso internacional desde Tarija: ¡Gol de Richet Gómez!
Bolivia no puede ante Panamá en su preparación para el Repechaje al Mundial 2026. Pierde 1-0 con gol de Kadir Barría.
24' ST: ¡GOL DE BOLIVIA!
Richet Gómez marca el gol para el 1-1 de Bolivia ante Panamá.
23' ST: CAMBIO EN PANAMÁ
Se retiró Orman Davis por una lesión. Ingresó al campo Richard Peralta.
19' ST: PROBÓ GÓMEZ
Richet Gómez probó desde fuera del área. El balón se fue muy alto.
17' ST: ¡CERCA ROBSON!
Buen remate de Robson Matheus desde fuera del área. El balón pasó apenas arriba del travesaño.
15' ST: ¡LO TUVO NAVA!
Buena jugada por derecha de 'Tonino' y Macazaga. Centro para la entrada de Fernando Nava, quien no remató con fuerza y eso permitió la atajada de Eddie Roberts.
14' ST: CAMBIOS EN PANAMÁ Y BOLIVIA
En Panamá, dejaron el campo Kahiser Lenis y Kadir Barría para los ingresos de Ángel Caicedo y Gustavo Herrera.
En Bolivia, en tanto, se fue Moisés Villarroel y fue reemplazado por Máximo Mamani.
13' ST: NO LLEGÓ ROBSON
Centro de Ramiro Vaca. Robson Matheus no pudo llegar para el cabezazo y el balón terminó fuera.
10' ST: PANAMÁ SE ADELANTÓ ALGUNOS METROS
Hasta el momento, no hay ocasiones claras de peligro. Panamá trata de manejar un poco más el balón y adelanta líneas. Bolivia también trata de ser prolijo con balón al suelo.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Bolivia y Panamá ya juegan el complemento.
CAMBIOS EN PANAMÁ
Antes del segundo tiempo, habrá cambios en Panamá: ingresarán Luis Asprilla, Giovanny Herbert y Jovani Welch. Se fueron Omar Córdoba, José Murillo y Richard Phillips Jr.
PANAMÁ APROVECHÓ SU CHANCE Y BOLIVIA NO PUEDE ANTE ROBERTS
Panamá fue pura contundencia, aprovechando su chance más clara de gol. De una desatención en defensa de Bolivia, llegó el gol de Kadir Barría, una de las joyas que tiene Panamá para su futuro.
Pese a ese tanto, el seleccionado centroamericano se dedicó a esperar y a salir de contraataque, pero no lo pudo hacer. 'La Verde', en tanto, trató de ser profundo: a veces con sucesión de pases y, muchas veces y con más éxito, con algunos pelotazos largos. Así fue como le generó peligro a la valla de un Eddie Roberts, que fue figura indiscutida de los primeros 45 minutos.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Panamá le gana a Bolivia por 1-0 con el gol de Kadir Barría. 'La Verde' hizo un buen primer tiempo, pero no pudo ante Eddie Roberts.
47' PT: ¡REMATE DE VACA!
Ramiro Vaca probó desde lejos y hubo una buena respuesta de Eddie Roberts, figura del primer tiempo.
42' PT: CAMBIO EN BOLIVIA
Se retiró Diego Arroyo por una lesión muscular. Ingresó en su lugar Robson Matheus.
37' PT: ¡NO LLEGÓ BIEN NAVA!
Gran pelotazo de Moisés Villarroel. Fernando Nava entró solo, pero pateó el balón con exigencia antes de controlarlo. Se salvó Panamá porque quedaba mano a mano con Eddie Roberts.
34' PT: ¡ROBERTS SE LO NIEGA A TONINO!
Carlos Melgar llegó antes al balón tras un gran pase de Ramiro Vaca. Eddie Roberts atajó en plena salida y salvó a Panamá. Bolivia merece el empate.
30' PT: AMONESTACIÓN EN PANAMÁ
Ricardo Phillips Jr. ve la tarjeta amarilla tras una fuerte infracción a 'Tonino' Melgar.
27' PT: ¡ROBERTS SALVÓ A PANAMÁ!
Remate fuerte de 'Tonino' Melgar y una gran respuesta de Eddie Roberts salvó a Panamá. En el rebote, Bruno Miranda lo tuvo dos veces, pero Roberts se quedó finalmente con el balón. Bolivia hace méritos para llegar al empate.
27' PT: ¡LO TUVO ERVIN VACA!
Centro al área que Ervin Vaca no pudo cabecear bien y el balón terminó fuera.
25' PT: ¡SALIÓ MAL ROBERTS!
Eddie Roberts salió muy mal tras un centro de Ramiro Vaca. Bruno Miranda no le pudo dar dirección a su cabezazo cuando tenía el arco a disposición.
24' PT: REMATE DE MURILLO
Luego de un tiro libre y un rebote, José Murillo terminó la jugada con un remate sin dirección. El balón terminó afuera.
21' PT: ¡LO TUVO NAVA!
Centro de Ramiro Vaca y Fernando Vaca quedó solo para el remate de volea. No agarró bien el balón y la mandó directamente afuera.
15' PT: PIDEN PENAL EN BOLIVIA
Una subida de Lucas Macazaga generó peligro. Cayó dentro del área, pero el árbitro Bruno Arleu no cobró penal.
VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DE KADIR BARRÍA PARA EL 1-0 DE PANAMA
De un saque del arquero Eddie Roberts, quedó bien perfilado Kahiser Lenis ante un mal retroceso boliviano. Un buen pase de derecha al centro lo encontró solo a Kadir Barría para definir cruzado ante la salida de Carlos Lampe. Buen gol de Panamá.
ENORME DEBUT PARA KADIR BARRÍA
El juvenil del Botafogo de Brasil se estrena en la Selección de Panamá con un gol en su primera pelota. La asistencia fue de Kahiser Lenis.
5' PT: ¡GOL DE PANAMÁ!
Kadir Barría marcó el 1-0 para Panamá. Pierde Bolivia en el inicio.
4' PT: ¡CERCA VACA!
Remate de media distancia de Ramiro Vaca. El balón pasó apenas arriba del travesaño.
¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
Ya juegan Bolivia y Panamá en Tarija en un partido amistoso.
EQUIPOS AL CAMPO
Las selecciones de Bolivia y Panamá ya están en el campo de juego del Estadio IV Centenario de Tarija. Momento de himnos y, luego, vendrá el partido.
GRAN ASISTENCIA DE PÚBLICO PARA EL AMISTOSO
ÁRBITROS PARA EL AMISTOSO
- Árbitro principal: Bruno Arleu (Brasil)
- Asistente 1: Luanderson Lima (Brasil)
- Asistente 2: Hugo Imazu (Brasil)
- Cuarto árbitro: Jordy Alemán (Bolivia)
- Asesor: Cosme Serrano (Bolivia)
TODO LISTO EN LOS VESTUARIOS DE LAS SELECCIONES
ALINEACIÓN CONFIRMADA DE BOLIVIA
Óscar Villegas prueba para el Repechaje. Hay algunas novedades en la alineación titular, por lo varios futbolistas se juegan una oportunidad de meterse en la convocatoria para el duelo ante Surinam en marzo.
El 11 elegido: Carlos Lampe; Lucas Macazaga, Richet Gómez, Diego Arroyo, Luis Paz; Ervin Vaca, Moisés Villarroel; Fernando Nava, Ramiro Vaca, Carlos Melgar; y Bruno Miranda.
Banco de suplentes: Bruno Poveda, Gerónimo Govea, Escleizon Freita, Nicolás Villaroel, Julio Herrera, Máximo Mamani, Willian Álvarez, Robson Tomé de Araujo, Leonardo Justiniano, Lucas Chávez y Dieguito Rodríguez.
ALINEACIÓN TITULAR DE PANAMÁ
El entrenador Thomas Christiansen dio a conocer la alineación titular de la Selección de Panamá para el amistoso ante Bolivia.
Los 11 elegidos: Eddie Roberts; Javier Rivera, Aimar Sánchez, Orman Davis; Omar Córdoba, José Murillo, Abdul Knight, Jorge Gutiérrez; Ricardo Phillips Jr., Kahiser Lenis y Kadir Barría.
Banco de suplentes: John Gunn, Luis Asprilla, Richard Peralta, Daniel Aparicio, Jovani Welch, Héctor Hurtado, Ángel Caicedo, Gustavo Herrera, Giovany Herbert, Juan Hall, Kevin Galván y Ariel Arroyo.
¿DÓNDE VER EN VIVO BOLIVIA VS. PANAMÁ?
El partido Bolivia vs. Panamá no tiene transmisión en Sudamérica, con excepción, por supuesto de Bolivia. En el país se puede ver en vivo por Unitel. En tanto, en Panamá, va por RPC, Azteca Deportes En Vivo, TVN Radio 96.5, TVMax y Medcom GO.
A su vez, en Centroamérica y México, se puede ver en vivo por Azteca Deportes En Vivo.
LA CONVOCATORIA DE PANAMÁ PARA ESTE AMISTOSO
Panamá afronta dos amistosos en enero. Además de Bolivia, jugará ante Panamá el próximo jueves 22 de enero. Sus convocados para ambos partidos son:
- ARQUEROS: John Gunn y Eddie Roberts.
- DEFENSORES: Richard Peralta, Jorge Gutiérrez, Daniel Aparicio, Javier Rivera, Aimar Sánchez, Ariel Arroyo, Juan Hall, Luis Asprilla, Omar Córdoba, Orman Davis y Kevin Galván.
- VOLANTES: Jovani Welch, Kahiser Lenis, Ricardo Phillips Jr., Ángel Caicedo, Giovany Herbert, Héctor Hurtado, Abdul Knight y José Murillo.
- DELANTEROS: Kadir Barria, Saed Díaz y Gustavo Herrera.
LOS CONVOCADOS DE BOLIVIA PARA EL PARTIDO
Con mayoría de jugadores del fútbol local, Bolivia tiene la siguiente lista de convocados:
- ARQUEROS: Carlos Lampe, Bruno Poveda y Gerónimo Govea.
- DEFENSORES: Diego Medina, Marcelo Torrez, Richet Gómez, Diego Arroyo, Luis Paz, Lucas Macazaga, Dieguito Rodríguez y Leonardo Justiniano.
- VOLANTES: Ervin Vaca, Moisés Villarroel, Robson Matheus, Gabriel Villamil, Ramiro Vaca y Carlos “Tonino” Melgar.
- DELANTEROS: Miguel Terceros, Enzo Monteiro, Máximo Mamani, Bruno Miranda, Fernando Nava, Moisés Paniagua y Lucas Chávez.
William Álvarez, Julio Herrera y Leonardo Zabala también fueron llamados a última hora por Óscar Villegas para que sean parte de la Selección Boliviana ante Panamá. Además, fueron invitados Nicolás Villaroel y Escleizon Freita.
BOLIVIA JUEGA ANTE PANAMÁ EN SU PRIMER PARTIDO AMISTOSO DE ENERO
La selección de Bolivia se enfrenta a su par de Panamá con la mente puesta en el Repechaje intercontinental para el Mundial 2026. Óscar Villegas, entrenador de 'La Verde', probará algunos futbolistas con vistas al duelo ante Surinam en marzo.