Festeja Bolivia: México sufre baja sensible para amistoso en Santa Cruz

Se viene un importante reto para la Selección de Bolivia, que se viene preparando con todo para lo que será su participación en el Repechaje al Mundial 2026. En este caso, el cuadro del altiplano se medirá ante la Selección de México. La cual ha perdido a una de sus figuras, por lo que no estará presente en este encuentro.

Para mala suerte del cuadro ‘Azteca’, no podrán contar con la joven joya de 17 años de edad, Gilberto Mora. Según el reporte que el mismo equipo mexicano dio a conocer, el futbolista viene recuperándose de una molestia, por lo que se tomó la decisión de dejarlo que pueda cumplir su tratamiento. Con lo cual, se quedará en el Club Xolos de Tijuana.

Gilberto Mora en la Selección de Bolivia (Foto: Getty).

Si bien todavía no cumple la mayoría de edad, pero el joven talento mexicano viene siendo usado en los partidos del equipo mexicano. Incluso, en la Copa Oro terminó siendo titular desde los cuartos de final, hasta la final en donde logró estar por 75 minutos en la cancha ante Estados Unidos. Dejando en claro que es una de las grandes perlas que tiene el cuadro norteamericano.

¿Cuándo jugarán Bolivia y México?

Este encuentro amistoso se desarrollará después de lo que fue el empate del cuadro ‘Verde’ ante Panamá. Duelo que se llevó a cabo el pasado domingo 18 de enero, en donde los sudamericanos lograron el 1-1 ante el cuadro panameño.

Ahora este encuentro con México será el próximo domingo 25 de enero, partido que se desarrollará desde las 14:30 horas de Perú y 15:30 horas de Bolivia. El coloso que albergará este juego será el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costa de la ciudad de San Cruza, en donde los locales esperan conseguir su primera victoria del año.

¿Cuándo Bolivia jugará el repechaje?

Hay que mencionar primero que en este repechaje son 6 los países clasificados. Los cuales, se enfrentarán en una ronda de eliminación hasta que queden listo los dos países que estarán en la próxima Copa del Mundo. Con lo cual no va a ser un camino nada sencillo.

Debido al ranking FIFA se hicieron las llaves, es así como Bolivia tendrá que jugar en la llave B contra Surinam. Este juego se dará el día jueves 26 de marzo en Monterrey. El ganador de este encuentro se medirá ante Irak que espera en la final. Tras este encuentro, el conjunto que salga victorioso jugará el próximo Mundial.

