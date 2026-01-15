¿A qué hora y qué canal transmite EN VIVO Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata?

Olimpia y Colo Colo se enfrentan este jueves 15 de enero en un partido amistoso, correspondiente a la Serie Río de la Plata. El Estadio Luis Franzini de Montevideo será el escenario para este duelo entre dos equipos que buscan mejorar la imagen que dejaron en la temporada 2025.

Publicidad

Publicidad

Ambos equipos se estrenan en esta Serie Río de la Plata. Olimpia tendrá buena actividad con el torneo local, además de su participación en la Copa Sudamericana 2026. En tanto, Colo Colo sólo jugará por la liga y la copa local debido a que no clasificó a ningún torneo internacional en la temporada pasada.

El ‘Decano’ cuenta con algunas bajas para este partido como Alejandro Silva, Lucas Morales, César Olmedo y Orlando Junior Barreto debido a sendas lesiones. Por eso, el entrenador Pablo ‘Vitamina’ Sánchez probará algunas variantes.

Por el lado del ‘Cacique’, sorprende la inclusión de uno de sus referentes, Arturo Vidal, como marcador central. A su vez, en el once titular se meterían algunos refuerzos como Matías Fernández y Joaquín Sosa.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿A qué hora juegan Olimpia vs. Colo Colo?

Olimpia vs. Colo Colo, por la Serie Río de la Plata, se juega este jueves 15 de enero en el horario de las 21:00 horas de Paraguay y Chile (19:00 horas de Perú).

ver también Alianza Lima volvió a perder en Uruguay: Cayó 2-1 ante Unión con autogol de Sergio Peña y gol de Eryc Castillo

¿Dónde ver en vivo Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata?

El partido entre Olimpia y Colo Colo en Uruguay por la Serie Río de la Plata tendrá transmisión en exclusivo de la plataforma Disney+ Premium. En tanto, en Chile, se puede ver en vivo por ESPN 5.

Publicidad

Publicidad

Las posibles alineaciones de Olimpia vs. Colo Colo

OLIMPIA: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Rodney Redes, Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón. DT: Pablo ‘Vitamina’ Sánchez.

COLO COLO: Fernando de Paul; Erick Wiemberg, Joaquín Sosa, Arturo Vidal, Jeyson Rojas; Claudio Aquino, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Matías Fernández; Lucas Cepeda y Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

Datos claves

Olimpia y Colo Colo juegan este jueves 15 de enero a las 21:00 horas.

juegan este jueves 15 de enero a las 21:00 horas. Arturo Vidal será titular de Colo Colo desempeñándose como marcador central en Uruguay.

será titular de Colo Colo desempeñándose como marcador central en Uruguay. Disney+ Premium transmitirá en exclusiva el partido desde el Estadio Luis Franzini.

Publicidad