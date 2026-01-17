Al Nassr 3-2 Al Shabab, transmisión EN VIVO y GRATIS con CR7 por la Saudi Pro League: minuto a minuto del partido

Al Nassr juega este sábado 17 de enero a Al Shabab en el Al Awwal Park Stadium de Riad por la jornada 16 de la Saudi Pro League 2025-26. Cristiano Ronaldo ya no tiene margen de error si quiere ganar el certamen local. Además, quiere seguir aproximándose a su máximo objetivo, los 1.000 goles como profesional.
El partido entre Al Nassr y Al Shabab inicia a las 12:30 horas (Lima) con transmisión en Brasil por SporTV 3, Band, Canal GOAT, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play (no tiene transmisión en el resto de Sudamérica), mientras que en México va por FOX One y en Estados Unidos por FOX Soccer Plus, FOX One y fuboTV.