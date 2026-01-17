Al Nassr 3-2 Al Shabab, transmisión EN VIVO y GRATIS con CR7 por la Saudi Pro League: minuto a minuto del partido

12:01hs ALINEACIÓN CONFIRMADA DE AL SHABAB

Al Shabab tiene todo confirmado y va con lo mejor a disposición. Imanol Aguacil se juega el todo por el todo en este encuentro.

Alineación titular de Al Shabab: Marcelo Grohe; Mohamed Al Thani, Josh Brownhill, Wesley Hoedt, Saad Balobaid; Vincent Sierro, Yacine Adli; Hammam Al Hammami, Unai Hernández, Yannick Carrasco; y Carlos Júnior.

Banco de suplentes: Abdulaziz Rahma, Mohammed Al Shwirekh, Ali Makki, Hussain Al Sebiany, Sultan Al Anzi, Faisal Al Sebyani, Nasser Al Sadi, Majed Abdullah y Abdulaziz Al Othman.