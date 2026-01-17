Es tendencia:
Al Nassr 3-2 Al Shabab, transmisión EN VIVO y GRATIS con CR7 por la Saudi Pro League: minuto a minuto del partido

Al Nassr ya juega ante Al Shabab en busca de una victoria para volver al segundo lugar. Cristiano Ronaldo quiere seguir acercándose a los 1.000 goles.

31' ST: ¡GOL DE AL NASSR!

Abdulrahman Ghareeb, tras una serie de rebotes y una atajada de Marcelo Grohe, convirtió el gol. Al Nassr vuelve a ganar el partido, ahora por 3-2.

29' ST: REMATE DE AL GHANNAM

Sultan Al Ghannam probó de media distancia. El balón se fue lejos del palo de Marcelo Grohe.

27' ST: CAMBIO EN AL SHABAB

Faisal Al Subyani ingresó al campo en lugar de Hammam Al Hammami.

23' ST: EXPULSIÓN EN AL SHABAB

Vincent Sierro ve la segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Kingsley Coman. El árbitro le mostró la roja y dejó a Al Shabab con diez futbolistas.

21' ST: DOBLE CAMBIO EN AL NASSR

Dejaron el campo Wesley y Nawaf Boushal. Fueron reemplazados por Abdulrahman Ghareeb y Saad Al Nasser.

19' ST: ¡GRAN ATAJADA DE MARCELO GROHE!

Lo tuvo Wesley de frente al arco. Con rebote en el camino por el remate, gran atajada de Marcelo Grohe para salvar el 3-2 de Al Nassr.

16' ST: AMONESTACIÓN EN AL SHABAB

Rápidamente compensa el árbitro. Vincent Sierro ve la tarjeta amarilla por una falta sobre Joao Félix.

14' ST: AMONESTACIÓN EN AL NASSR

Tarjeta amarilla para Kingsley Coman por una infracción a Yannick Carrasco.

VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DEL 2-2 PARA AL SHABAB

El resbalón de Íñigo Martínez permitió que Carlos Júnior se vaya solo y Yannick Carrasco lo único que tuvo que hacer fue asistirlo. Buena definición del brasileño para el empate.

8' ST: ¡GOL DE AL SHABAB!

Carlos Júnior marcó el empate 2-2. Se complica Al Nassr en el partido.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Ya se está jugando el segundo tiempo del partido entre Al Nassr y Al Shabab. Gana el local por 2-1.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Al Nassr fue de mayor a menor, pero gana 2-1 a Al Shabab. Los goles fueron obra de Saad Balobaid en contra y una chalaca estupenda de Kingsley Coman. Descontó Mohamed Simakan, en propia puerta.

38' PT: MUCHO FASTIDIO DE CR7

Cristiano Ronaldo está muy frustrado y no lo oculta en el campo del juego.

VIDEO: ASÍ FUE EL DESCUENTO DE AL SHABAB PARA EL 2-1

Algunos errores en defensa, bien aprovechados por Al Shabab terminaron en un centro de Hammam Al Hammami y Mohamed Simakan terminó metiendo el balón en propia puerta.

31' PT: ¡GOL DE AL SHABAB!

Mohamed Simakan, en propia puerta, pone el descuento de Al Shabab. Gana Al Nassr 2-1.

24' PT: TIRO LIBRE DE CR7

Cristiano Ronaldo tuvo su chance con un tiro libre. La barrera salvó el remate directo.

20' PT: ¡BENTO SALIÓ LEJOS!

Bento puso en peligro su valla con una salida muy por fuera del área. Yannick Carrasco remató, pero la defensa de Al Nassr salvó lo que hubiese sido el descuento.

VIDEO: ASÍ FUE EL GOLAZO DE CHALACA DE KINSGLEY COMAN PARA EL 2-0

Gran pirueta de Kingsley Coman para una chalaca perfecta y el 2-0. Al Nassr necesita mucho más del francés.

8' PT: ¡GOLAZO DE AL NASSR!

Golazo de Kingsley Coman de chalaca para el 2-0 de Al Nassr.

VIDEO: ASÍ FUE EL GOL EN CONTRA PARA EL 1-0 DE AL NASSR

Buena jugada entre Cristiano Ronaldo y Joao Félix. Éste último mandó el centro buscando al 'Bicho', pero un toque de Saad Balobaid terminó por empujar el balón a gol en propia puerta.

2' PT: ¡GOL DE AL NASSR!

Saad Balobaid, en propia puerta, marca el 1-0 para Al Nassr.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Ya juegan Al Nassr y Al Shabab en el Al Awwal Park Stadium de Riad.

¡INGRESAN LOS EQUIPOS AL CAMPO!

Al Nassr y Al Shabab ya están en el campo de juego para su partido.

AL NASSR PERDIÓ EL SEGUNDO LUGAR

Al Ahli le ganó 1-0 a Al Kholood con gol de Ivan Toney al minuto 74 de juego. Con este triunfo, sube al segundo lugar en soledad con 34 puntos. Por lo cual, Al Nassr está obligado a ganarle a Al Shabab para volver a igualarlo y superarlo por diferencia de gol en esa posición.

¡PREOCUPACIÓN POR CRISTIANO RONALDO!

CR7 sintió un dolor en una de sus piernas en pleno calentamiento. Afortunadamente, lo atendieron y estaría en condiciones para jugar desde el arranque.

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE AL SHABAB

Al Shabab tiene todo confirmado y va con lo mejor a disposición. Imanol Aguacil se juega el todo por el todo en este encuentro.

Alineación titular de Al Shabab: Marcelo Grohe; Mohamed Al Thani, Josh Brownhill, Wesley Hoedt, Saad Balobaid; Vincent Sierro, Yacine Adli; Hammam Al Hammami, Unai Hernández, Yannick Carrasco; y Carlos Júnior.

Banco de suplentes: Abdulaziz Rahma, Mohammed Al Shwirekh, Ali Makki, Hussain Al Sebiany, Sultan Al Anzi, Faisal Al Sebyani, Nasser Al Sadi, Majed Abdullah y Abdulaziz Al Othman.

ALINEACIÓN CONFIRMADA EN AL NASSR

Con la suspensión para Nawaf Al Aqidi, Bento retorna al arco del equipo de Jorge Jesús. Tampoco está Marcelo Brozovic, también suspendido. Así, regresa Wesley a uno de los puestos de banda para tratar de doblegar a Al Shabab.

El once titular de Al Nassr: Bento; Sultan Al Ghannam, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Nawaf Boushal; Abdullah Al Khaibari, Ángelo; Wesley, Joao Félix, Kingsley Coman; y Cristiano Ronaldo.

Banco de suplentes: Mubarak Al Buainain, Nader Al Sharari, Salem Al Najdi, Saad Al Nasser, Ayman Yahya, Ali Al Hassan, Abdulrahman Ghareeb, Haroune Camara y Mohammed Marran.

AL NASSR LLEGÓ A SU ESTADIO

Cristiano Ronaldo y compañía ya están en el Al Awwal Park Stadium de Riad.

AL SHABAB, EN CRISIS

Al Shabab está en la parte baja de la tabla de posiciones donde sólo ganó dos partidos de 14 disputados en esta Saudi Pro League. Por eso, el puesto de Imanol Alguacil, exentrenador de la Real Sociedad de España, está en riesgo con otra derrota (lleva siete en el certamen).

De hecho, según algunos reportes desde Brasil, Ramón Díaz fue contactado para asumir el cargo de director técnico, en reemplazo de Alguacil. Sin embargo, el 'Pelado' rechazó el ofrecimiento, ya que quiere continuar cerca de Sudamérica.

A su vez, Al Shabab podría verse obligado a vender algunos jugadores debido a algunos problemas financieros. El apuntado para salir sería el belga Yannick Carrasco, quien podría volver a Europa.

TABLA DE POSICIONES DE LA SAUDI PRO LEAGUE

Antes del arranque del partido, la tabla de posiciones tiene a Al Hilal como líder con 38 puntos. Al Nassr, debido a su racha negativa, está segundo con 32, es decir a seis unidades de distancia. Al Shabab, por su parte, está en el decimocuarto lugar con sólo 11 tantos, dos por encima del último que desciende (Al Riyadh con 9 en el decimosexto puesto).

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DifG
1 Al Hilal 38 14 12 2 0 25
2 Al Ahli 32 15 9 5 1 10
3 Al Nassr 31 14 10 1 3 24
4 Al Taawoun 31 14 10 1 3 14
5 Al Qadisiya 30 14 9 3 2 18
6 Al Ittihad 27 15 8 3 4 10
7 Al Ettifaq 25 15 7 4 4 0
8 Al Khaleej 24 15 7 3 5 13
9 Al Fateh 21 15 6 3 6 -4
10 NEOM 20 14 6 2 6 -3
11 Al Hazem 16 14 4 4 6 -8
12 Al Fayha 14 15 3 5 7 -14
13 Al Kholood 13 15 4 1 10 -8
14 Al Shabab 11 14 2 5 7 -10
15 Damac 11 15 1 8 6 -14
16 Al Riyadh 9 14 2 3 9 -18
17 Al Okhdood 8 15 2 2 11 -18
18 Al Najma 3 15 0 3 12 -17

AL NASSR DEBE VOLVER A GANAR PARA SEGUIR PELEANDO POR EL TÍTULO

No ha sido un buen inicio de 2026 para Al Nassr en Arabia Saudita. Todavía no ganó desde que inició el año y su última victoria fue el 27 de diciembre ante Al Okhdood por 3-0. Desde entonces, tuvo los siguientes resultados:

30 de diciembre: 2-2 vs. Al Ettifaq.

2 de enero: 2-3 vs. Al Ahli.

8 de enero: 1-2 vs. Al Qadisiya.

12 de enero: 1-3 vs. Al Hilal.

CRISTIANO RONALDO QUIERE SEGUIR ACERCÁNDOSE A LOS 1.000 GOLES

Cristiano Ronaldo se va acercando poco a poco a su máximo objetivo antes del final de su carrera: llegar a los 1.000 goles como profesional. Actualmente, tiene 959, por lo que le faltan 41 para cumplirlo. Hoy tiene una buena oportunidad ante Al Shabab, equipo al que enfrentó ya seis veces y le anotó en siete ocasiones.

AL NASSR VA POR LA RECUPERACIÓN ANTE AL SHABAB

Al Nassr enfrenta a Al Shabab en un duelo clave por la jornada 16 de la Saudi Pro League 2025-26. El equipo de Jorge Jesús acumula cuatro partidos sin ganar y está obligado a hacerlo si es que quiere seguir en la lucha por el título ante el líder Al Hilal. Por su parte, su rival está peleando en la zona baja de la tabla de posiciones.

Por Hugo Avalos

Grito de bronca de Cristiano Ronaldo en el partido ante Al Shabab.
© Getty ImagesGrito de bronca de Cristiano Ronaldo en el partido ante Al Shabab.

Al Nassr juega este sábado 17 de enero a Al Shabab en el Al Awwal Park Stadium de Riad por la jornada 16 de la Saudi Pro League 2025-26. Cristiano Ronaldo ya no tiene margen de error si quiere ganar el certamen local. Además, quiere seguir aproximándose a su máximo objetivo, los 1.000 goles como profesional.

El partido entre Al Nassr y Al Shabab inicia a las 12:30 horas (Lima) con transmisión en Brasil por SporTV 3, Band, Canal GOAT, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play (no tiene transmisión en el resto de Sudamérica), mientras que en México va por FOX One y en Estados Unidos por FOX Soccer Plus, FOX One y fuboTV.

hugo avalos
Hugo Avalos
