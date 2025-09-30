La dura lección que Venezuela le dio a la Selección Peruana de Manuel Barreto

Llega el mes de octubre y ya se vuelve a sentir el fervor por las selecciones de fútbol a nivel internacional. En Sudamérica varios países van a comenzar a probar jugadores para el próximo Mundial 2026, mientras que 3 de ellas estarán viendo que hacer para las próximas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2030.

En este caso, la Selección de Venezuela le demostró a la Selección Peruana una tremenda lección. Para comenzar dio a conocer su lista de convocados con tiempo, algo que en Perú se ha decidido siempre hacerlo a última hora. Pero no solo eso, sino que también se ha visto un plantel renovado para la ‘Vinotinto’, que ha comenzado a probar nuevos jugadores.

Esta es una tremenda lección que en este caso Manuel Barreto debería de replicar pensando en la siguiente convocatoria. Dejar de lado a varios veteranos y jugadores mundialista, para darle cabida a nuevos elementos que puedan tener opciones reales de competir con el primer equipo nacional.

Oswaldo Vizcarrondo, nuevo entrenador de Venezuela en reemplazo de Fernando Batista decidió hacer cambios interesantes. Dejando fuera a jugadores históricos de este equipo como por ejemplo: Salomón Rondón, Josef Martínez o Yeferson Soteldo. Figuras rimbombantes que hoy no estarán convocados para la fecha FIFA de octubre.

Convocados de la Selección de Venezuela:

Porteros:

José Conteras

Javier Otero

Joel Graterol

Cristopher Varela

Defensas:

Jon Arambulu

Ronald Hernández

Nahuel Ferraresi

Carlos Vivas

Teo Quintero

Ángel Azuaje

Yiandro Raap

Alessandro Milani

Renné Rivas

Luis Balbo

Mediocampistas:

Bryant Ortega

Cristian Cásseres

Jorge Yriarte

Daniel Pereira

Carlos Faya

Gleiker Mendoza

Jesús Bueno

Juan Pablo Añor

Matías Lacava

Telasco Segovia

Wikelman Carmona

Ender Echenique

Gustavo Caraballo

Kervin Andrade

Delanteros:

Jovanny Bolívar

Alejandro Marqués

Kevin Kelsy

Jesús Ramírez

Convocados Venezuela (Foto: Selección de Venezuela).

¿Barreto seguirá los pasos de Venezuela?

Por el momento no hay detalle de lo que será la convocatoria de la Selección Peruana. Pero hay 3 nombres que deberían ser grandes novedades en el listado nacional. Felipe Chávez, Alexander Robertson y Fabio Gruber, son los nombres que están sonando con fuerza.

Felipe Chávez (Foto: Bayern Múnich).

De la Liga 1 también se espera que se vean caras nuevas. Por el momento solo queda esperar hasta el próximo domingo 5 de octubre para conocer la lista completa. Se espera que después del último juego por el Torneo Clausura se puedan conocer a los convocados.

En este caso la Selección Peruana de forma inesperada tan solo tiene confirmado un partido amistosos. Por lo que no habrá muchas oportunidades para probar jugadores, el único encuentro que por ahora se conoce es ante Chile y se jugará en el país sureño el próximo jueves 10 de octubre.

