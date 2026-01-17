Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó EN VIVO Y GRATIS por la Liga BetPlay Vía Win Sports, Win Play y Fútbol Libre: minuto a minuto

Atlético Nacional y Boyacá Chicó se enfrentan en el estreno de la Liga BetPlay y a continuación podrás seguir las incidencias del partido gracias a 'Bolavip Perú'.

El plantel 'Verdolaga' dijo presente en las inmediaciones del Estadio Atanasio Girardot de Medellín a minutos de que empiece el encuentro.

Atlético Nacional y Boyacá Chicó juegan esta noche en el estreno de la Liga BetPlay. El escenario será el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín y promete ser un trámite de diversas emociones. En la previa, todo parece indicar que los antioqueños son los grandes favoritos para quedarse con el triunfo; mientras que la visita buscará ser la gran sorpresa de la jornada.

Entre las figuras más destacadas que tendrá el partido de hoy, no podemos dejar de mencionar a Milton Casco. El defensor argentino llegó a Atlético Nacional proveniente de River Plate y se perfila como titular dentro de las planificaciones de Diego Arias. Además, jugadores como Edwin Cardona, Andrés Sarmiento y Marlos Moreno también esperan dar la hora frente a Boyacá Chicó.

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó por la Liga BetPlay?

17:20 | México

18:20 | Perú, Colombia y Ecuador

19:20 | Bolivia y Venezuela

20:20 | Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay

00:20 | España

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó por la Liga BetPlay?