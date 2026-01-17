Es tendencia:
Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó EN VIVO Y GRATIS por la Liga BetPlay Vía Win Sports, Win Play y Fútbol Libre: minuto a minuto

Atlético Nacional y Boyacá Chicó se enfrentan el día de hoy en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Sigue el minuto a minuto del partido.

¡Llegada de Atlético Nacional!

El plantel 'Verdolaga' dijo presente en las inmediaciones del Estadio Atanasio Girardot de Medellín a minutos de que empiece el encuentro.

Image
Image
Image
¡Alineación titular de Atlético Nacional!

Diego Arias preparó el siguiente equipo titular para el inicio de la Liga BetPlay frente a Boyacá Chicó.

Image

¡Así luce el recinto deportivo!

El Estadio Atanasio Girardot de Medellín totalmente preparado para recibir el partido de hoy entre Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó. 

Image
Image

¡Convocados de Atlético Nacional!

Diego Arias dispondrá de los siguientes jugadores para el partido de hoy frente a Boyacá Chicó.

Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó!

Atlético Nacional y Boyacá Chicó se enfrentan en el estreno de la Liga BetPlay y a continuación podrás seguir las incidencias del partido gracias a 'Bolavip Perú'.

Image
Por Renato Pérez

Jugadores de Atlético Nacional.
© Atlético Nacional.Jugadores de Atlético Nacional.

Atlético Nacional y Boyacá Chicó juegan esta noche en el estreno de la Liga BetPlay. El escenario será el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín y promete ser un trámite de diversas emociones. En la previa, todo parece indicar que los antioqueños son los grandes favoritos para quedarse con el triunfo; mientras que la visita buscará ser la gran sorpresa de la jornada.

Entre las figuras más destacadas que tendrá el partido de hoy, no podemos dejar de mencionar a Milton Casco. El defensor argentino llegó a Atlético Nacional proveniente de River Plate y se perfila como titular dentro de las planificaciones de Diego Arias. Además, jugadores como Edwin Cardona, Andrés Sarmiento y Marlos Moreno también esperan dar la hora frente a Boyacá Chicó.

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó por la Liga BetPlay?

  • 17:20 | México
  • 18:20 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 19:20 | Bolivia y Venezuela
  • 20:20 | Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay
  • 00:20 | España

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó por la Liga BetPlay?

  • Win Sports
  • Win Play
renato pérez
Renato Pérez
