¡Alineaciones confirmadas! Millonarios FC vs. Junior EN VIVO Y GRATIS por la Liga BetPlay Vía Win Sports y Win Play: minuto a minuto

Millonarios FC y Junior juegan el día de hoy en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá. Sigue el minuto a minuto del partido.

¡Llegada de Junior!

Los 'Tiburones' también se encuentran en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá y ultiman detalles para el duelo.

Image
Image
¡Llegada de Millonarios FC!

Los 'Embajadores' dijeron presente en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá a minutos del inicio del partido.

Image
Image

¡Alineación titular de Junior!

Alfredo Arias alistó el siguiente equipo titular para visitar a Millonarios FC.

Image

¡Alineación titular de Millonarios FC!

Hernán Torres preparó el siguiente equipo titular para enfrentar a Junior.

Image

¡Vestuario listo de Junior!

Los 'Tiburones' jugarán esta noche con su clásica indumentaria frente a Millonarios FC.

Image
Image
Image
¡Bienvenidos a la cobertura del Millonarios FC vs. Junior!

Millonarios FC y Junior se enfrentan esta noche por la fecha 2 de la Liga BetPlay en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá. A continuación, sigue el minuto a minuto del partido.

Image

Por Renato Pérez

Millonarios FC vs. Junior por la Liga BetPlay.
© Win Sports.Millonarios FC vs. Junior por la Liga BetPlay.

Millonarios FC y Junior se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 2 de la Liga BetPlay. El Estadio Nemesio Camacho de Bogotá será testigo de uno de los encuentros más importantes la jornada colombiana, el cual por cierto está programado para iniciar a las 18:10 horas y a continuación gozarás de todas las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

En cuanto a llegan los equipos al partido, Millonarios FC cayó 2-1 frente a Bucaramanga en condición de visita en lo que por cierto fue el debut del campeonato colombiano. Por otro lado, Junior perdió 2-0 ante Deportes Tolima de local. Es decir, ambos equipos necesitan el triunfo a como de lugar para empezar a agarrar confianza y no alejarse en la tabla de posiciones.

¿A qué hora juegan Millonarios FC vs. Junior por la Liga BetPlay?

  • 17:10 | México
  • 18:10 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 19:10 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 20:10 | Argentina, Uruguay y Paraguay
  • 00:10 | España

¿Dónde ver Millonarios FC vs. Junior por la Liga BetPlay?

  • Win Sports
  • Win Play
renato pérez
Renato Pérez
Better Collective Logo