¡Alineaciones confirmadas! Millonarios FC vs. Junior EN VIVO Y GRATIS por la Liga BetPlay Vía Win Sports y Win Play: minuto a minuto

Millonarios FC y Junior se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 2 de la Liga BetPlay. El Estadio Nemesio Camacho de Bogotá será testigo de uno de los encuentros más importantes la jornada colombiana, el cual por cierto está programado para iniciar a las 18:10 horas y a continuación gozarás de todas las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

En cuanto a llegan los equipos al partido, Millonarios FC cayó 2-1 frente a Bucaramanga en condición de visita en lo que por cierto fue el debut del campeonato colombiano. Por otro lado, Junior perdió 2-0 ante Deportes Tolima de local. Es decir, ambos equipos necesitan el triunfo a como de lugar para empezar a agarrar confianza y no alejarse en la tabla de posiciones.

¿A qué hora juegan Millonarios FC vs. Junior por la Liga BetPlay?

17:10 | México

18:10 | Perú, Colombia y Ecuador

19:10 | Chile, Bolivia y Venezuela

20:10 | Argentina, Uruguay y Paraguay

00:10 | España

¿Dónde ver Millonarios FC vs. Junior por la Liga BetPlay?