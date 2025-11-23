Es tendencia:
Independiente Medellín 0-0 Atlético Nacional EN VIVO Win Sports GRATIS por la Liga BetPlay II-2025

Independiente Medellín y Atlético Nacional se enfrentan en el clásico en el Atanasio Girardot. Sigue el minuto a minuto en vivo.

29' ¡Remate de Cardona!

El '10' de Nacional intentó desde larga distancia, pero el balón se fue muy desviado.

24' ¡Muy cerca el 1-0 del DIM!

Apareció primero un buen remate por parte de Arizala y luego lo propio con Londoño. Frente a ello es que la figura de Ospina sigue creciendo en el partido.

20' ¡Partido de ida y vuelta!

Tanto Independiente como Atlético Nacional buscan sus acciones ofensivas de acuerdo a los planes que tienen. Por ahora el partido sigue 0-0.

14' ¡Gran disparo de Moreno!

El atacante de Nacional enganchó y se animó a un remate desde larga distancia. El balón pasó bastante cerca del arco defendido por Aguerre.

8' ¡Remate de Román!

El lateral de Nacional se sumó al ataque en velocidad y potencia, disparó sobre el arco de Aguerre y el balón pasó muy cerca.

7' ¡Muy cerca el DIM!

León llegó con sorpresa sobre el arco de Ospina y estuvo a punto de definir, pero el guardameta se quedó con el balón.

5' ¡Disparo de García!

El defensor de Nacional llegó al área rival para generar peligro y disparo pasó cerca del arco defendido por Aguerre.

3' ¡Llegada del DIM!

Barrera mandó un centro sobre el área de Nacional, pero no encontró receptor y el balón quedó en manos de Ospina.

1' ¡Empezó el partido!

Independiente de Medellín y Atlético Nacional ya disputan la primera etapa del clásico paisa.

Image

¡Calentamiento de Atlético Nacional!

Los 'Verdolagas' terminaron con las sesiones precompetitivas y quedaron listos para el inicio del partido.

Image
Image
¡Llegada de Atlético Nacional!

La delegación 'Verdolaga' dice presente en el Estadio Atanasio Girardot.

Image
Image

¡Alineación titular del DIM!

Alejandro Restrepo mandará el siguiente equipo titular para jugar esta noche ante Atlético Nacional.

Image

¡Alineación titular de Atlético Nacional!

Diego Arias preparó el siguiente equipo titular para visitar hoy a Independiente de Medellín.

¡Los convocados de Atlético Nacional!

Diego Arias dispondrás de los siguientes nombres para enfrentar a Independiente.

Image

¡Los convocados del DIM!

Alejandro Restrepo contará con los siguientes jugadores para el clásico de hoy ante Atlético Nacional.

Image
¡Vestuario listo de Atlético Nacional!

La indumentaria 'Verdolaga' está totalmente preparada para el encuentro de hoy.

Image

¡La hinchada de Atlético Nacional!

Los aficionados 'Verdolagas' dicen presente en la previa del clásico frente a Independiente.

Image
Image
Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Independiente vs. Atlético Nacional!

Independiente y Atlético Nacional se enfrentan el día de hoy en el Estadio Atanasio Girardot y a continuación tendrás el minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.

Image

Por Renato Pérez

Independiente vs. Atlético Nacional por la Liga Colombiana.
© Liga Betplay.Independiente vs. Atlético Nacional por la Liga Colombiana.

Independiente de Medellín juega frente a Atlético Nacional en el marco de la fecha 2 del Grupo A de la etapa final de la Liga Colombiana. El Estadio Atanasio Girardot será testigo de uno de los clásicos más importantes del continente y a continuación podrás disfrutar de todas las incidencias del encuentro, además de conocer los horarios y plataformas a nivel mundial para que puedas vivirlo.

¿A qué hora juegan Independiente vs. Atlético Nacional por La Liga Colombiana?

  • 19:45 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 18:45 | Bolivia y Venezuela
  • 17:45 | Colombia, Ecuador y Perú
  • 16:45 | México
  • 16:45 | Estados Unidos (Central)
  • 17:45 | Estados Unidos (Este)
  • 15:45 | Estados Unidos (Montaña)
  • 14:45 | Estados Unidos (Pacífico)

¿Dónde ver Independiente vs. Atlético Nacional por La Liga Colombiana?

  • Colombia | Win Sports+ y Win Sports++
  • Argentina | Fanatiz International
  • Estados Unidos | Fanatiz
renato pérez
Renato Pérez
