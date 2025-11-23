Independiente Medellín 0-0 Atlético Nacional EN VIVO Win Sports GRATIS por la Liga BetPlay II-2025

Independiente de Medellín juega frente a Atlético Nacional en el marco de la fecha 2 del Grupo A de la etapa final de la Liga Colombiana. El Estadio Atanasio Girardot será testigo de uno de los clásicos más importantes del continente y a continuación podrás disfrutar de todas las incidencias del encuentro, además de conocer los horarios y plataformas a nivel mundial para que puedas vivirlo.
¿A qué hora juegan Independiente vs. Atlético Nacional por La Liga Colombiana?
- 19:45 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 18:45 | Bolivia y Venezuela
- 17:45 | Colombia, Ecuador y Perú
- 16:45 | México
- 16:45 | Estados Unidos (Central)
- 17:45 | Estados Unidos (Este)
- 15:45 | Estados Unidos (Montaña)
- 14:45 | Estados Unidos (Pacífico)
¿Dónde ver Independiente vs. Atlético Nacional por La Liga Colombiana?
- Colombia | Win Sports+ y Win Sports++
- Argentina | Fanatiz International
- Estados Unidos | Fanatiz