Independiente Medellín 0-0 Atlético Nacional EN VIVO Win Sports GRATIS por la Liga BetPlay II-2025

Independiente y Atlético Nacional se enfrentan el día de hoy en el Estadio Atanasio Girardot y a continuación tendrás el minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.

Barrera mandó un centro sobre el área de Nacional, pero no encontró receptor y el balón quedó en manos de Ospina.

León llegó con sorpresa sobre el arco de Ospina y estuvo a punto de definir, pero el guardameta se quedó con el balón.

El lateral de Nacional se sumó al ataque en velocidad y potencia, disparó sobre el arco de Aguerre y el balón pasó muy cerca.

El atacante de Nacional enganchó y se animó a un remate desde larga distancia. El balón pasó bastante cerca del arco defendido por Aguerre.

Tanto Independiente como Atlético Nacional buscan sus acciones ofensivas de acuerdo a los planes que tienen. Por ahora el partido sigue 0-0.

Apareció primero un buen remate por parte de Arizala y luego lo propio con Londoño. Frente a ello es que la figura de Ospina sigue creciendo en el partido.

Independiente de Medellín juega frente a Atlético Nacional en el marco de la fecha 2 del Grupo A de la etapa final de la Liga Colombiana. El Estadio Atanasio Girardot será testigo de uno de los clásicos más importantes del continente y a continuación podrás disfrutar de todas las incidencias del encuentro, además de conocer los horarios y plataformas a nivel mundial para que puedas vivirlo.

¿A qué hora juegan Independiente vs. Atlético Nacional por La Liga Colombiana?

19:45 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

18:45 | Bolivia y Venezuela

17:45 | Colombia, Ecuador y Perú

16:45 | México

16:45 | Estados Unidos (Central)

17:45 | Estados Unidos (Este)

15:45 | Estados Unidos (Montaña)

14:45 | Estados Unidos (Pacífico)

¿Dónde ver Independiente vs. Atlético Nacional por La Liga Colombiana?